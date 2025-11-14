  • Megjelenítés
Préda: Ami már nem játék
Podcast

Préda: Ami már nem játék

Az online játékok világában első látásra minden a szórakoztatásról szól, azonban nem kell túl mélyre ásnunk, hogy zaklatásokra, pénzügyi csalásokra és a játékokra épült üzletet kiaknázó bűnszervezetekre bukkanjunk. A Préda új epizódjában medencéből streamelő influenszerek, kígyózó botvonatok, és felmatricázott játékbeli fegyverek világába kerülünk bennfentes személyek beszámolói alapján.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

A Préda az OTP támogatásával jött létre.

Címlapkép forrása: Portfolio

