Ez most a kérdés: hol van a tél, hol van a hóesés?

Magyarországon az előrejelzések szerint fagy- és hómentes hétvége várható. Szombaton kedvezőbbek lesznek a szabadtéri programok feltételei, különösen az Északi-középhegység térségében, ahol akár hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is kisüthet.
A The Weather on Maps előrejelzése alapján szombaton a Kárpát-medence északkeleti harmadában a hegykoszorún átfújdogáló szél hatására részben kiszárad a légtömeg. Ez lehetőséget teremt a rétegfelhőzet felszakadozására, így időszakos napsütésre is számíthatunk. Az ország többi részén ezzel szemben borult marad az ég, a nyugati területeken helyenként gyenge csapadék is előfordulhat.
Vasárnapra jelentősen romlanak a körülmények. Az északkeleti országrészben is bezárul a felhőtakaró, egyedül az Alpokalja térségében maradhat valamivel derültebb az ég a délutáni órákban. Az ország nagy részén gyenge vagy közepes intenzitású esőzés várható.
Az európai kilátások nagyon hasonlóak. Németországban, Csehországban és Lengyelországban a magyarországihoz szinte azonos időjárási viszonyok alakulnak ki. A Balkán-félszigeten és az Alpok nyugati részén szombaton borult, csapadékos időre kell készülni. Az Alpokban vasárnap a Stau-effektus miatt tovább erősödik a csapadéktevékenység.
Havazás mindkét napon csak mintegy 1500 méter tengerszint feletti magasság fölött valószínű.
A legkedvezőbb időjárási körülmények az Appennini-félszigeten várhatók a hétvégén. Olaszország mindkét napon viszonylag kellemes, kora tavaszias idővel fogadja a látogatókat.
Az időjárási helyzet hátterében az áll, hogy az északi félteke jelenlegi hidegpólusa a hemiszféra ellenkező oldalán helyezkedik el.
Az 500hPa légnyomás szintjének magassága összefügg azzal, milyen hideg a légkör egy adott térség felett. Ha hideg a légkör, a levegő sűrűbb, ezért ez a szint alacsonyabban helyezkedik el a szokásos 5500 méternél. Ha meleg, akkor magasabban. A The Weather on Maps keddi térképen jól látszik, hogy az északi félteke hidegpólusa most Észak-Amerika fölött van, nem Európa fölött: vagyis ugyanazon szélességi körökön sokkal hidegebb az USA-ban és Kanadában, mint nálunk. Mivel a légáramlás most gyenge,
ez a helyzet tartósnak ígérkezik, ezért a következő hetekben inkább Amerikából hallhatunk majd komoly téli időjárásról.
