Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen

Ukrajna Primari különítménye két hét alatt több orosz katonai célpontot semmisített meg a Krím-félszigeten, jelentősen gyengítve az orosz infrastruktúrát az ellenséges vonalak mögött. A támadásban egy újabb harci repülőgép is megsemmisült a földön, ez már a második kifutópályán elszenvedett veszteség egy hét leforgása alatt - írta a Defence Express.

A műveletekről készült felvételeket december 5-én hozta nyilvánosságra Ukrajna.

A támadás során a kifutópályán semmisült meg egy Szu-24-es vadászbombázó is:

Az egység ezen kívül megsemmisített:

  • egy kupola alá rejtett antennát, amely nagy valószínűséggel egy légvédelmi vagy kommunikációs rendszer része volt;
  • Három további értékes radarrendszert, köztük egy 39N6 Kaszta-2E2 és két 48Ja6-K1 Podlet típusú radart. Ezek kulcsszerepet játszanak az ukrán drónok észlelésében;
  • Valamint a csapássorozat a logisztikai célpontokat sem kerülte el, az egység egy tehervonatot is megsemmisített.

Oroszország egy héten belül már a második harci gépét veszíti el a Krím-félszigeten. Két nappal korábban egy MiG-29-es vadászbombázóval számoltak le az ukrán drónok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

