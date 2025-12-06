Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen

A műveletekről készült felvételeket december 5-én hozta nyilvánosságra Ukrajna.

A támadás során a kifutópályán semmisült meg egy Szu-24-es vadászbombázó is:

A Ukrainian long-range FPV strike drone has reportedly hit a Russian Su-24 bomber stationed at the Saky Airbase in Crimea, according to newly surfaced footage. pic.twitter.com/kpA9nhTYMk https://t.co/kpA9nhTYMk — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 5, 2025

Az egység ezen kívül megsemmisített:

egy kupola alá rejtett antennát, amely nagy valószínűséggel egy légvédelmi vagy kommunikációs rendszer része volt;

Három további értékes radarrendszert, köztük egy 39N6 Kaszta-2E2 és két 48Ja6-K1 Podlet típusú radart. Ezek kulcsszerepet játszanak az ukrán drónok észlelésében;

és két típusú radart. Ezek kulcsszerepet játszanak az ukrán drónok észlelésében; Valamint a csapássorozat a logisztikai célpontokat sem kerülte el, az egység egy tehervonatot is megsemmisített.

Oroszország egy héten belül már a második harci gépét veszíti el a Krím-félszigeten. Két nappal korábban egy MiG-29-es vadászbombázóval számoltak le az ukrán drónok.

