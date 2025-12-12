  • Megjelenítés
Durva átalakulás előtt áll az energiatermelés
Podcast

Durva átalakulás előtt áll az energiatermelés

Portfolio
Az energiaszektor ma olyan átalakuláson megy keresztül, amely alapjaiban formálja át a hálózatokról, a jövő infrastruktúrájáról és a fogyasztásról alkotott képünket. Ahogy korábban az IT és a telekommunikáció egyesüléséből megszületett az ICT, ma hasonló összeolvadás zajlik az energiapiacon is: a digitalizáció és a fenntarthatóság lett minden fejlesztés közös nevezője. Egy új energiakorszakba léptünk, ahol a felhasználók már nemcsak fogyasztók, hanem aktív termelők is, és mindezt intelligens technológiák támogatják. Erről beszélgettünk Veres Zsolttal, a Schneider Electric országigazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a Schneider Electric támogatásával jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility