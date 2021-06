Pont a lényegét értik félre: Ez a rendszer természetesen jött létre, nem ránk erőltették

András Bence Cikk mentése Megosztás

Nyilvánvaló, hogy nem egy tökéletes világban élünk. Triviális, hogy sok baj van a gazdaság működésével. De hogy mindezért a kapitalizmus lenne a felelős, az már koránt sem olyan biztos. Mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közéletben felkapott dolog a kapitalizmus kritizálása, sokan úgy tesznek, mintha már magától értetődő lenne, hogy az egy mérgező rendszer. A gond csak az, hogy ezek a kritikusok sokszor nem értik: ez valójában nem egy rendszer, hanem egyszerre több száz. Sőt, jobban szólva nem is annyira nevezhető rendszernek, mint inkább egy természetes mechanizmusnak, ami az emberi szabadsággal és a tulajdonjogok biztonságával jár együtt. Ebben a cikkben most segítünk megérteni, hogy tulajdonképpen mi is az a kapitalizmus. Folytatásként pedig külön írást szentelünk az antikapitalizmus értelmetlenségének.