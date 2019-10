Brexit: kiszivárgott az új brit terv, de ez is kevés lehet az áttöréshez

Elfogadták a britek, hogy az északír-ír határon tényleg nem jöhet létre vámhatár, és ezért módosítottak a javaslatukon – jelezte egy névtelenséget kérő uniós forrás a Reutersnek. Ez afelé mutat, hogy Észak-Írország mégsem lépne ki az Egyesült Királyság többi részével együtt a vámunióból, mint ahogy azt többször is megígérte Boris Johnson brit kormányfő; a módosított brit javaslat viszont elvezethet a Brüsszellel való alkuhoz. Egy másik EU-s forrás azonban arra figyelmeztetett: nem sok az esély arra, hogy a hónap végéig összejön az alku a módosított kilépési megállapodásról.

Úgy tűnik, hogy az október 31-i Brexit-határidő által okozott időnyomás kimozdította az eddigi irányból a brit kilépési stratégiát és a legfrissebb információk afelé mutatnak, hogy Észak-Írország mégsem lépne ki az Egyesült Királyság többi részével együtt a vámunióból. Ha tényleg így lesz, akkor az Egyesült Királyságon belül jönne létre belső vámhatár és szabályozói különbség. Ennek eddig az ellenkezőjét tervezte a Johnson-kormány, mivel az északír-nagy-britanniai határon létrejövő vámhatárt/szabályozói különbséget eddig mereven elutasította az északír unionista párt (DUP), amelyre Johnson erősen támaszkodott a többségi kormányzáshoz, de péntek kora este már olyan információkat közölt a hírügynökség, hogy nem feltétlenül utasítaná el ezt az irányt a DUP, ha más megoldás nincs.

Márpedig úgy tűnik, hogy nincs és az is érdekes, hogy a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti tábora is azt érzékeltette: pragmatikusan igyekeznek hozzáállni ahhoz a tárgyalási eredményhez, amit Johnson ki tud harcolni az EU 27 másik tagállamával. Ez "kicsit" más hangvétel és felfogás, mint eddig képviseltek.

Az Európai Bizottság egyébként pénteken kiadott egy rövid közleményt, amelyben ismét tisztázta, hogy számára mik a legfontosabb szempontok az északír-ír határ kérdésében (szabad átjárhatóság, vámellenőrzés elkerülése és a közös piac integritásának megőrzése). Ennek mentén adott tehát felhatalmazást a 27 uniós nagykövet Michel Barniernek arra, hogy lefolytassa a következő napokban az intenzív tárgyalásokat a britekkel egy esetleg módosítandó kilépési megállapodáshoz. Ennek szövege hétfőre kész kell, hogy legyen, aztán kedden az EU-ügyi minisztereknek kellene jóváhagynia, hogy a csütörtök-pénteki EU-csúcson már az állam- és kormányfői szinten lehessen megkötni a megállapodást (a kilépési szövegben az északír-ír tartalékmegoldást szövegeznék át, ha tényleg lesz alku, és/vagy a politikai deklaráció szövegét).

Fontos azonban az is, hogy péntek délután egy EU-s forrás azt hangsúlyozta:

nem ad túl sok esélyt annak, hogy a hónap végéig összejönne a módosított megállapodás.

Ezzel együtt azért fokozott a bizakodás a pénz- és tőkepiacokon, hogy valami elindult és a következő napokban mégis összejöhet egy olyan alku, amely mellett a brit parlament által is ratifikált megállapodás mellett lépne ki október végén éjfélkor az Egyesült Királyság az Európai Unióból. A font péntek kora este is 1,27 közelében mozog a dollárral szemben, azaz háromhavi csúcson maradt a továbbra is nagyfokú bizonytalanság mellett.