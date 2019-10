Brexit: zöld a lámpa a megállapodásra!

Miután konstruktív volt a brit és az EU Brexit-ügyi főtárgyalójának ma reggeli egyeztetése, utóbbi megkapta péntek délután az intenzív tárgyalások folytatására a mandátumot a 27 EU-tagállam nagykövetétől – jelezte a Reuters. Ez azt jelenti, hogy nőtt a következő egy hétbeli új Brexit-megállapodás esélye és ennek reményében tépik az angol fontot.

Miután tegnap pozitív hangvételű üzeneteket mondott mind az ír, mind a brit miniszterelnök kettejük találkozójáról (van ösvény a módosított kilépési megállapodáshoz), ma délelőtt hűtötte a kedélyeket Donald Tusk, az Európai Tanács Cipruson tartózkodó elnöke. Ő ugyanis még úgy tudta, hogy még mindig nem kapott az Európai Bizottság reális és működőképes terveket a londoni kormánytól, így ma estig adott időt arra, hogy ezt megtegyék, különben a jövő csütörtök-pénteki EU-csúcson biztosan nem lesz meg az alku.

Tusk figyelmeztetése idején azonban már túl voltunk egy kulcsfontosságú reggeli egyeztetésen Michel Barnier (fenti képünkön) és Stephen Barclay, azaz az EU és az Egyesült Királyság Brexit-ügyi főtárgyalója között, amely a Reuters információ szerint konstruktív légkörben zajlott. Ezután ült össze a 27 uniós tagállam nagykövete egyeztetni a tervekről és a hírügynökség újabb értesülése szerint ezen megadták a diplomaták a felhatalmazást Barniernek arra, hogy lefolytassa a következő napokban a mélyreható tárgyalásokat az Egyesült Királysággal a kilépési feltételek esetleges módosításáról.

Ezek tartalma még mindig nem ismert, ugyanis korábban a brit javaslatokat (végülis lenne határellenőrzés az északír-ír határon és szabályozói különbség az északír-nagy-britanniai határon) lesöpörte az asztalról az EU.

Egyelőre tehát nem tudni, hogy a britek tárgyalási javaslata miben és mennyit mozdult el ahhoz, hogy most az EU tárgyalásokra érdemesnek tartja a bemutatott elképzeléseket.

Ráadásul az idő tényleg nagyon szorít, mert az október 17-18-i EU-csúcson már az állam- és kormányfőknek kellene szentesítenie azt a módosított kilépési megállapodást, amit addig esetleg nyélbe lehet ütni. Ha azon a csúcstalálkozón nem lesz módosított alku, akkor egy brit törvény szerint másnap, azaz október 19-én szombaton (a Falkland-háború óta példátlan időpontban!) összeül a brit alsóház, hogy felszólítsa Johnsont a Brexit október 31-i dátumának újabb halasztására január végéig.

Nagy kérdés, hogy ha ennek a törvénynek és felszólításnak nem felel meg Boris Johnson, akkor mi jön. Elvileg megbuktatható bizalmatlansági indítvánnyal, vagy be is perelhető bíróság előtt, de mindkét útnak vannak buktatói: a bizalmatlansági indítvány még esélyes is, hogy átmegy, és az új miniszterelnök már várhatóan kéri a halasztást, de az már bizonytalan, hogy az előrehozott választások kiírásához összejön-e a kétharmados parlamenti többség. A bírósági út pedig időigényes lehet és jogi harccá válna egy olyan ügy, amely végülis politikai döntés kérdése.

Arra a jelzésre, hogy Barnier megkapta a zöld lámpát az EU-s nagykövetektől az intenzív tárgyalások lefolytatására, még tovább szárnyalt az egyébként is háromhetes csúcson lévő font a dollárral szemben. A jegyzések 1,2560-ről 1,2680-ig ugrottak, ahol utoljára több mint 3 hónapja nem járt a font. A tegnap délutáni ír-brit miniszterelnöki találkozóról megjelenő első pozitív hírek óta (1,2220) tehát a font több mint 3,5%-ot szárnyalt, ami mindenképpen figyelemre méltó bizakodásra utal a piaci szereplők körében, illetve a fontesésre játszó pozíciók tömeges kényszerű zárására.

Címlapkép forrása: Adam Berry/Getty Images