Befejezték a CsabaPark egymilliárdos EU-s fejlesztését

Befejeződött a békéscsabai CsabaPark második ütemének fejlesztése, amelyre a város több mint egymilliárd forintot nyert az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) - tájékoztatott a projektgazda. Mint írták a közleményben, a beruházással a fesztiválhelyszínt a komplex fejlesztés mellett további elemekkel bővítették.

Az MTI által közölt közlemény szerint a fejlesztés során kialakítottak egy fogadóépületet a Körte soron, ahol a borkészítés hagyományait mutatják be interaktív eszközökkel. Az épület emellett kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, koncerteknek és gyermekfoglalkozásoknak ad majd helyet.

Építettek egy látogatóközpontot is, ahol a pálinkakészítés hagyományait mutatják be. A már meglévő fesztiválcsarnok két oldalról szabadtéri sátrak felállítására alkalmas területtel egészült ki, így a 40 hektáros fesztiválhelyszínen szabadtéri és beltéri rendezvények tartására is lehetőség nyílik. A beruházás révén a CsabaPark hozzájárul a helyi turizmus fellendítéséhez, munkahelyek teremtéséhez.

A támogatott projektkereső oldalon elérhető adatok szerint Békéscsaba megyei jogú városa még 2016. novemberében nyerte el az 1,059 milliárd forintnyi uniós pályázati támogatást a „CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése” című projekttel a TOP-6.1.4-15-BC1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázaton. A 100%-os támogatási intenzitású projekt mögött 88%-nyi forrás érkezik az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A projekt befejezését egyébként idén év végére tervezték az adatlap szerint, de a jelek szerint hamarabb végeztek a fejlesztéssel.