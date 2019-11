Uniós források 2019. november 26. 07:58 Több millió Kádár-kockát kellene felújítani EU-pénzből

Európai léptékben is „unikális”, hogy KEHOP-támogatásokból megvalósult egy program, amely a megyei és a települési önkormányzatok klímastratégia-készítését célozta és amelynek eredményeként 2020 végére 120 magyar településen készül el ez a stratégia – emelte ki a 24.hu-nak adott interjúban Pálvölgyi Tamás klímakutató. A BME környezet-gazdaságtan tanszékének vezetője szerint az is fontos, hogy a stratégiák elkészülte után ezek működtetésére is jusson EU-s pénz a 2021-2027-es uniós büdzséből és az is kiemelten fontos, hogy az országszerte több millió Kádár-kockás ház energiahatékonysági felújítására is kérjen az ország EU-pénzeket a következő ciklusban.