Bejelentették a NATO–Oroszország Tanács megszűnését – Medvegyev kapva kapott az alkalmon
Bejelentették a NATO–Oroszország Tanács megszűnését – Medvegyev kapva kapott az alkalmon

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a NATO-külügyminiszterek szerdai tanácskozásán bejelentette, hogy a 2002-ben létrehozott NATO–Oroszország Tanács megszűnt. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök X-posztban reagált.

Sikorsi az RBC-Ukraine tudósítása szerint azt mondta, a Tanácsot egy olyan időszakban hozták létre, amikor úgy tűnt, hogy az európai biztonság felépíthető Oroszországgal együttműködésben.

Ma már az európai biztonságot Oroszország ellen építjük, és ez végül megtalálta intézményes kifejeződését is

– fogalmazott a lengyel külügyminiszter.

A Krím orosz megszállását követően a NATO–Oroszország Tanács még 11 ülést tartott, amelyen Ukrajna volt a téma. Az utolsó találkozó a háború kitörése előtt nem sokkal, 2022 januárjában volt.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese angol nyelvű X-oldalán reagált a Tanács megszűnésének bejelentésére, szokásos módján fenyegetést küldve a Nyugatnak.

A NATO vidáman rikoltozott az Oroszország–NATO Tanács megszüntetéséről. Be kell vallanom, osztom az izgatottságukat. A NATO az ellenségünk. Milyen „tanácsról” beszélünk egyáltalán? Az ellenséggel csak egyféleképpen lehet bánni. Ahogy Gorkij fogalmazott: „Ha az ellenség nem adja meg magát, elpusztul”

– írta bejegyzésében Medvegyev.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

