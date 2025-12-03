  • Megjelenítés
Fokozódik a rejtély a pórul járt Sea Baby körül: az ukrán titkosszolgálat tagadja a NATO-tagország állítását
Globál

Fokozódik a rejtély a pórul járt Sea Baby körül: az ukrán titkosszolgálat tagadja a NATO-tagország állítását

Portfolio
A román haditengerészet állítása szerint megsemmisített egy ukrán gyártmányú Sea Baby tengeri drónt. Az ukrán SZBU viszont azt közölte, hogy egyik ilyen drónjuk sem lépett be román felségvizekre – írja a Reuters.

A román védelmi minisztérium szerint a tengeri drónt – amely lényegében egy önműködő motorcsónak –, 36 tengeri mérföldre találták meg Constanta városától a Fekete-tengeren. A román haditengerészet felrobbantotta az eszközt, mivel veszélyeztette a hajózás biztonságát.

A román védelmi minisztérium nem közölte, melyik országé volt a drón, de azt megjegyezték, hogy egy Sea Baby-ről volt szó, amely viszont ukrán gyártmány.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), amely a tengeri drónokat működteti, néhány órával később válaszolt a román nyilatkozatra. Közleményük szerint az összes Sea Baby típusú drónjuk megvan, egy sem veszett el, és egyik sem lépett be román felségvizekre.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

