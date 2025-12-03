Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék

Első ránézésre érdekes jelenség, hogy magabiztosan emelkednek az amerikai tőzsdeindexek, annak ellenére, hogy a vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata. A befektetők ugyanis végül azt a következtetést vonták le a statisztikából, hogy a Fed nem hagyja ezt annyiban és lépni fog a kamatcsökkentés felé tovább, ez a várakozás felerősödése pedig elnyomta a Microsoft esése miatti kezdeti hangulatromlást.

A techóriás papírjai 3%-os mínuszban is jártak, ám a zárás előtti szakaszban ez 1,5%-os esésre mérséklődött. A technológiai óriás csökkentette a mesterséges intelligencia szoftverek értékesítési kvótáit, miután sok értékesítési munkatárs nem érte el a júniusban véget ért pénzügyi évben kitűzött céljait - részletezi a Reuters. A részvényárfolyamban a napon belüli fordulatot az okozta, hogy a Microsoft a CNBC-nek adott nyilatkozatában cáfolta a híreket.

A jelenlegi várakozások szerint egyre biztosabb, hogy az amerikai jegybank a következő ülésén 25 bázisponttal vágja tovább az irányadó rátát.

És ha már Fed és amerikai jegybank. A befektetők mérlegelték azt a jelentést a szerdai kereskedés során, miszerint Donald Trump amerikai elnök kormányzata hirtelen lemondta a Fed elnöki posztjára döntősökkel folytatott interjúkat. Ez tovább fűtötte azokat a várakozásokat, miszerint Kevin Hassett a legesélyesebb a Fed új elnökeként.