Vége egy korszaknak: új tulajdonoshoz kerül ez a boltlánc Magyarországon is

A Hervis eladja magyarországi és romániai üzleteit a brit Frasers Groupnak; 29 hazai és 49 romániai bolt 2026-tól Sports Direct márkanév alatt működik tovább.

Jelentős átalakulás előtt áll a hazai sportszer-kiskereskedelem: a Hervis november 24-én megállapodott magyarországi és romániai üzlethálózatának értékesítéséről. A vevő a brit székhelyű Frasers Group, amely már most is jelen van a magyar piacon a Sports Direct üzletekkel - írta a Kisalföld.

Dalnoki Balázs, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. ügyvezetője a lappal közölte, hogy a tranzakció lezárásához versenyjogi jóváhagyás szükséges. A felek november 24-én írták alá a szerződést, amely a szükséges engedélyek megszerzése után lép hatályba; ez várhatóan 2025 végéig megtörténik.

Az ügylet részeként Magyarországon 29, Romániában 49 üzlet kerül új tulajdonoshoz.

A SPAR Ausztria tulajdonában lévő Hervis többi piaca – Ausztria, Szlovénia és Horvátország – nem része a megállapodásnak, ezekben az országokban a vállalat változatlanul működik tovább. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

A tulajdonosváltás nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát. A Frasers Group átveszi a Hervis üzleteit és munkavállalóit, és tőkeerős szakmai befektetőként a magyar sportszer-kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé válik. A Sports Direct márka már most is jelen van a hazai piacon.

A vásárlók számára az átmenet zökkenőmentes lesz: a Hervis rövid távú, jogfolytonos működését a tulajdonosváltás nem érinti. Az üzletek Sports Direct arculatra történő átépítése 2026-ban indul. A Frasers Group termékkínálati stratégiája részben átfed a Hervisével, így a meglévő vásárlók kiszolgálása biztosított, miközben új márkák új igényeket fednek le.

