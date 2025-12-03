  • Megjelenítés
Moszkva-szimpatizáns képviselőt küldött volna Kijevbe az Európai Parlament, Ukrajna azonnal lépett
Globál

Moszkva-szimpatizáns képviselőt küldött volna Kijevbe az Európai Parlament, Ukrajna azonnal lépett

Portfolio
Lemondták az Európai Parlament egy delegációjának kijevi látogatását, mert a küldöttség egyik tagja, egy AfD-s EP-képviselő az ukrán hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelentett – írja a Politico.

Az EP Biztonsági és Védelmi Bizottságának tagjai hétfőn utaztak volna Ukrajnába. A delegáció tagja lett volna a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyik tagja is – a párt közismert oroszbarát nézeteiről.

Miután az ukrán hatóságok jelezték, hogy Hans Neuhoff biztonsági kockázatot jelent, az utat lemondták.

A német EP-képviselő az elmúlt években többször is utazott Oroszországba, többek között a múlt hónapban Szocsiba.

Korábban azt állította, hogy bármilyen béketervnek foglalkoznia kell a háborút kiváltó okokkal, és hogy Ukrajnát meg kell akadályozni a NATO-csatlakozásban. Ezek olyan narratívák, amelyeket a Kreml is előszeretettel hangoztat.

A Politicónak Neuhoff azt mondta, hogy ő „szigorúan semleges”.

Roberta Metsola EP-elnöknek írott levelében tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lenne Moszkvával. Ugyanakkor megvédte azt a döntését, hogy a kijevi felszólítás ellenére nem lépett ki a delegációból, amivel az egész küldöttség kiutazását meghiúsította.

Címlapkép forrása: Florian Wiegand/Getty Images

2025. december 3.

