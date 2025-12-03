Pikáns fordulatot vett a versenyfutás: felnőttfilmes milliárdos vetett szemet az orosz olajgigászra

A Lukoil külföldi eszközei azután váltak eladóvá, hogy az Egyesült Államok szankciókat vetett ki rá, illetve a Rosznyeftre, hogy ezzel gyakoroljon nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Bergmair ügyvédjén keresztül válaszolt a hírügynökség kérdéseire, de azt nem mondta el, pontosan milyen eszközökre vetett szemet, felvette-e már a kapcsolatot a Lukoillal, vagy egy befektetési konzorcium részeként érdeklődik-e.

Nyilvánvaló, hogy a Lukoil International GmbH nagyszerű befektetés lenne, és bárki szerencsés lenne, ha birtokba vehetné ezeket az eszközöket

– nyilatkozta ügyvédjén keresztül a Reutersnek.

Bergmair 2023-ig volt a Pornhubot is tulajdonló MindGeek többségi tulajdonosa. Vagyonát 1,2 milliárd fontra teszik.

A Lukoil eszközei iránt érdeklődik többek között az ExxonMobil és a Chevron is.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images