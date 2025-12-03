Kiszivárgott: Trump az Nvidia vezérével tárgyalt

Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozott Jensen Huanggal, az Nvidia chipóriás vezérigazgatójával és az exportellenőrzések témájáról egyeztettek - jelentette az ügyet ismerő forrás név nélkül a Reuters hírügynökségnek. Közben a Bloomberg arról számolt be, hogy a vállalat egy hatalmas lobbigyőzelem küszöbén áll.

Az Nvidia nem reagált a Reuters megkeresésére.

Azt megemlíti a hírügynökség cikke, hogy Huang az amerikai fővárosban tartózkodott, ahol törvényhozókkal találkozott, ahol elmondta nekik, hogy az egyes államokra vonatkozó amerikai szabályozások lassítanák a mesterséges intelligencia fejlesztését.

Az Nvidia ellenezte azt a javaslatot, amely arra kötelezte volna, hogy felajánlja eladásra az chipjeit az amerikai vásárlóknak, mielőtt engedélyt kapna a chipek eladására "aggodalomra okot adó országoknak" történő értékesítéséhez.

Az Nvidia azzal érvelt, hogy a törvényjavaslat korlátozná a globális versenyt a mesterséges intelligencia piacain.

A Bloomberg is fontos sztorit közölt szerda este az Nvidia kapcsán. Arról számolt be ugyanis, hogy hatalmas lobbizási győzelem küszöbén áll, miután az amerikai törvényhozók kihagytak egy intézkedést a kötelező védelmi jogszabályokból, amely korlátozta volna a vállalat azon képességét, hogy fejlett mesterséges intelligencia chipjeit Kínába és más ellenséges nemzetekbe értékesítse. Az úgynevezett GAIN AI törvény előírná a chipgyártóknak, köztük az Nvidiának és az Advanced Micro Devices Inc.-nek, hogy először amerikai vásárlóknak adják meg a nagy teljesítményű MI chipjeik kipróbálásának lehetőségét, mielőtt Kínában és más, embargó alatt álló országokban értékesítenék azokat.

A törvényhozók a javaslatot az éves védelmi politikai törvényjavaslat részeként igyekeztek előmozdítani, amelyet pénteken fognak nyilvánosságra hozni. Egy, a védelmi törvényjavaslatot ismerő személy szerint ez nincs benne a törvényjavaslatban, bár a helyzet még váratlanul megváltozhat.

Az Nvidia chipjeinek értékesítésével kapcsolatos korlátozásokról szóló vita tehát szerdán tetőzött, mikor Huang Washingtonba érkezett. Huang Mike Johnson házelnök irodája előtt újságíróknak elmondta, hogy azért érkezett a városba, hogy „válaszoljon a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre”.

Jó a kapcsolata a Trump-adminisztrációval

Korábban a nap folyamán Joe Rogan podcaster kiadott egy Huanggal készített majd háromórás interjút, melyben a világ legértékesebb vállalatának vezetője dicsérte Trumpot, és azt mondta, hogy rendszeresen egyeztet a kormány tisztviselőivel.

Minden egyes alkalommal, amikor felhívtam, ha szükségem volt valamire, valamilyen aggodalmamnak hangot akartam adni, mindig elérhetőek voltak

- mondta Huang a podcastban.

Huang azt is elmondta Rogannek, hogy amíg az USA nemzeti biztonsági érdeke, hogy más országok előtt fejlesszék a mesterséges intelligenciát, nem biztos, hogy lesz olyan nyilvánvaló fordulópont, ahol bármelyik országról ki lehet jelenteni, hogy nyerésre áll a versenyben.

"Úgy gondolom, hogy ez valószínűleg sokkal fokozatosabb lesz, mint ahogyan azt mi gondolnánk, mint gondolnánk. Nem egy pillanat alatt fog bekövetkezni - fogalmazott a cégvezér, aki szerint a fejlődésnek köszönhetően a dolgok egyre jobbak és jobbak lesznek, ahogyan a technológia is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver