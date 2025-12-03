Nagy döntésre készül Trump - Titokban már most vizsgálják, mit okozhat ezzel az amerikai elnök

A pénzügyminisztérium novemberben egyéni beszélgetések során kérte ki a Wall Street-i bankok, vagyonkezelő óriások és más jelentős szereplők véleményét Hassettről és más jelöltekről, még mielőtt Scott Bessent pénzügyminiszter megtartotta volna a második körös interjúkat Jerome Powell jelenlegi elnök 2026 májusában lejáró mandátumát követő Fed-elnöki pozícióra - jelentette a Financial Times.
Hassett, a Fehér Ház vezető gazdasági szakértője az elmúlt hetekben esélyessé vált a pozícióra, miután Trump és Bessent leszűkítette a potenciális jelöltek listáját. Trump kedden jelezte, hogy jövő év elején nevezi meg választottját, és utalt rá, hogy Hassett "potenciális" jelölt. A dollár rövid időre gyengült az elnök kijelentésére.
A kötvénypiac szereplői aggódnak, hogy Hassett túlságosan igazodik az USA elnökének álláspontjához,
aki szerint jelentősen csökkenteni kellene a kamatokat.
A befektetők attól tartanak, hogy Hassett válogatás nélkül szorgalmazná a kamatcsökkentést még akkor is, ha az infláció továbbra is a Fed 2 százalékos célszintje felett marad.
"Senki sem akar egy Truss-féle helyzetet" - utalt az egyik piaci szereplő a 2022-es brit kötvénypiaci sokkra, amelyet Liz Truss akkori miniszterelnök fedezetlen adócsökkentési tervei váltottak ki. A laza monetáris politika és a magasabb infláció kombinációja eladási hullámot indíthat a hosszú lejáratú államkötvényeknél.
A piaci szereplők azt is megkérdőjelezik, hogy Hassett képes lenne-e konszenzust teremteni a megosztott Fed-testületben a kamatdöntésekről. Amikor Hassett korábban találkozott a Treasury Borrowing Advisory Committee tagjaival, kevés időt szentelt a piacoknak, ehelyett a Fehér Ház prioritásait hangsúlyozta, beleértve a mexikói drogkartellek kérdését is.
Hassett korábban John McCain, George W. Bush és Mitt Romney elnökjelölti kampányainak vezető gazdasági tanácsadójaként dolgozott, majd Trump első elnöksége alatt a Gazdasági Tanácsadók Tanácsának elnöke volt. Bár szakértők elismerik intelligenciáját és magabiztosságát, sokan aggódnak, hogy közelsége Trumphoz, aki az elmúlt évben folyamatosan támadta a központi bankot, veszélyeztetheti az intézmény függetlenségét.
Kevin Hassett több mint képes ellátni a Fed-elnöki feladatot, csak az a kérdés, melyik Hassett jelenik meg
- mondta Claudia Sahm, a Fed korábbi közgazdásza. "A Trump-adminisztráció aktív résztvevője, vagy a független közgazdász?" - tette hozzá.
Címlapkép: Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzetgazdasági Tanácsának igazgatója a Fehér Ház nyugati szárnya előtt beszél 2025. április 18-án Washingtonban. Forrása: Andrew Harnik/Getty Images
