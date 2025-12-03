Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Orosz kézre kerülhetett Viszoke
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a kezükre került a Zaporizzsja nyugati felén fekvő Viszoke falu. Kijev a bejegyzés készültekor még nem reagált a hírre.
(Telegram)
Saját trükkjükkel cselezték volna ki az oroszok az ukrán katonákat - Nem úgy sült el, ahogy várták
A háború lassan négy éve alatt az orosz és az ukrán fegyveres erők is újabbnál újabb trükkökkel álltak elő az FPV drónok hatékonyságának növelése, vagy éppen az ellenük való védekezés érdekében. Az ukrán drónpilóták egy ideje már alkalmazzák azt a taktikát, amit most az oroszok kipróbáltak, kevesebb sikerrel.
A határtól több száz kilométerre vált nappallá az éjszaka Oroszországban - Ismét lecsaptak Magyar Madarai
Ukrán dróncsapások érték az oroszországi Tambov és Voronyezs régiók olajlétesítményeit, tűz ütött ki és üzemanyagtartályok sérültek meg - jelentette a Kyiv Independent.
Azt mondják, Vlagyimir Putyin az egész világot átveri - Ez lehet az igazság a béketárgyalásokról
Vlagyimir Putyin elnök nem akar békét kötni, csak az időt húzza, ez abból is látszik, hogy tegnap nem volt hajlandó kompromisszumot kötni a Stephen Witkoff vezette amerikai delegációval – magyarázzák európai politikusok.
Megszólalt a Kreml a tegnapi béketárgyalásról: valótlanságok terjednek a találkozóval kapcsolatban
Nem helytálló az a megfogalmazás, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az Egyesült Államok ukrajnai béketervét - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak.
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték
Újabb támadás érte a Druzhba kőolajvezetéket, az ukrán katonai hírszerzés folytatja az orosz olajinfrastruktúra elleni műveleteit - közölte a Kyiv Post.
Egyszerre két sokkoló hírt is kapott Ukrajna - Mi lesz így a békekötéssel?
Tegnap két olyan esemény is történt, amely Ukrajna jövője szempontjából kifejezetten fontosnak mondható: egyrészt Donald Trump bejelentette, hogy lényegében teljesen kiszervezte Ukrajna támogatását Európának, másrészt volt egy zárt ajtós tárgyalás a Kremlben, mely során az amerikai elnök küldöttsége öt órán keresztül próbálta meggyőzni Putyint arról, hogy fogadja el a Svájcban letárgyalt amerikai-ukrán békefeltételeket. Nézzük meg, mit jelentenek ezek az események Ukrajna jövőjére nézve.
Támadás érte a Barátság olajvezetéket!
Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambovi régióban futó Barátság kőolajvezetékre, írja a Reuters.
Videó: úgy néz ki, rést találtak az ukránok az orosz szörnyszülöttek páncélján
Függetlenül attól, hogy nagyon könnyű viccet csinálni belőlük, az oroszok legújabb "sündisznó" tankjai a drónok ellen papírforma szerint elég jól védettek. Kivéve persze akkor, ha üres foltokat hagynak a járművön, ahogyan azt egy nemrég megjelent videó is jól bizonyítja.
Rutte: nem szabad meggyengíteni az ukrán haderőt
Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen - jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.
A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból.
(MTI)
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán az oroszok összesen 111 drónt indítottak meg az ország felé. A légvédelem ezek közül 83-at semmisített meg.
(Telegram)
Tizennyolc év szünet után újra kötelező lesz a sorkatonai szolgálat a NATO-tagállamban - Már 17 évesen behívhatják a fiatalokat
A litván hadsereg bejelentette, hogy 2026-ban kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnek be, amely január 2-től december 31-ig tart majd. A tervek szerint mintegy 5000 sorkatonát toboroznak - közölte a Meza.
Taktikát váltottak az oroszok rettegett drónjai - Most lesz gondban a légvédelem?
Az elmúlt napokban több hír is érkezett arról, hogy az orosz fegyveres erők új feladatokat találnak a tömegesen bevetett, iráni technológián alapuló Gerány-2-es öngyilkos drónjaiknak: a hét elején légiharc rakétával felszerelt madarat lőttek le az ukránok, most pedig arról érkeznek videók, hogy új célpontokat is találtak maguknak: az ukrán légvédelmet.
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Az Európai Unió közel áll a történelmi döntéshez, hogy teljesen levágja magáról az orosz fosszilis energiahordozók importját: az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács megállapodott, hogy 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, 2027 őszéig pedig a vezetékes szállítások is leállnak. A döntés nem szankciós, hanem kereskedelmi korlátozásokról szóló döntés, emellett új jogi kötelezettség is, amely előírja a tagállamoknak — köztük Magyarországnak —, hogy konkrét diverzifikációs tervet tegyenek le az asztalra. Az átalakítás hátterében az orosz energiafüggőség tartós költségei, a globális gázpiac közelgő túlkínálata és az amerikai LNG-behozatal bővítése állnak. A lépést jogilag úgy dolgozták ki, hogy azt egyetlen ország egyedül, így a magyar kormány nem vétózhatja meg.
Ukrajnába ment katonákat képezni egy brit férfi, aztán valami elképesztőt tett
Egy brit állampolgár az a volt katonai oktató, akit még októberben tartóztattak le az ukrán hatóságok Oroszországnak való kémkedésért, de az ukrán ügyészség csak most fedte föl a nemzetiségét.
Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal
Trump tanácsadói öt órán át tárgyaltak Putyinnal az ukrán béketervről - számolt be az Axios.
Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán
Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfrliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Címlapkép: Ukrán aknavető Bahmutban, 2023-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: John Moore/Getty Images
