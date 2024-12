Új KAP-reform: Brüsszelből átszabnák a támogatások osztását

Az EU agrárpolitikája új irányt vesz. Az új mezőgazdasági biztos, Christophe Hansen szerint az uniós támogatásoknak inkább a kisgazdaságokat kellene segíteniük, mintsem a nagy agrárvállalkozásokat. A 2028-tól induló költségvetési időszak tárgyalásai során a közös agrárpolitika (KAP) történelmi átalakítása is napirendre kerülhet – számolt be a Financial Times