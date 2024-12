Ursula von der Leyen: „az új megállapodás geopolitikai szükségszerűség is”

Európa és a Mercosur közötti új kereskedelmi megállapodás nemcsak gazdasági előnyöket, hanem geopolitikai jelentőséget is hordoz. Az elmúlt öt évben az Európai Unió figyelembe vette a mezőgazdasági termelők, fogyasztói csoportok és környezetvédelmi szervezetek aggályait, és a mostani megállapodás már a legszigorúbb védintézkedéseket tartalmazza. A megállapodás évente akár 4 milliárd eurós megtakarítást hozhat az európai exportőröknek, miközben védi a kontinens érzékeny gazdasági szektorait, elősegíti a fenntarthatóságot, és erősíti az EU globális versenyképességét. Mindemellett geopolitikai szempontból is kulcsfontosságú, hogy Európa szorosabb kapcsolatokat alakítson ki a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, miközben a kereskedelmi korlátozások világszerte egyre szaporodnak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének véleménycikke.

Európa mindig is kereskedő kontinens volt, de manapság egyre több kereskedelmi akadállyal szembesülünk szerte a világon. Vállalkozásaink és mezőgazdasági termelőink egyre több korlátozással, tisztességtelen versennyel és geopolitikai bizonytalansággal találkoznak, amelyek mindegyike veszélyezteti versenyképességüket. Az Európai Unió és a Mercosur közötti új partnerség e tendencia megfordítására kínál lehetőséget. Éppen ezért a héten Montevideóba utaztam, hogy lezárjuk a tárgyalásokat, és felszabadítsuk ebben a nagy, gyorsan növekvő, több mint 260 millió embert magában foglaló piaccal folytatott szorosabb együttműködésben rejlő értékeket.

Öt évvel ezelőtt kialakítottunk egy első elvi megállapodást az Európai Unió és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – között.

Ez a megállapodás azonban aggodalmat keltett az európai társadalmak és a gazdaság különböző ágazataiban: a mezőgazdasági termelőktől a fogyasztói szervezeteken át a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetekig.

Figyelmesen meghallgattuk ezeket az aggályokat, és az öt éven át folytatott tárgyalásaink során mindegyik problémával foglalkoztunk. A most kialakított megállapodás a kereskedelmi megállapodásokba valaha foglalt legszigorúbb védintézkedéseket tartalmazza. Védi legfontosabb gazdasági ágazatainkat, köztük a mezőgazdaságot és az élelmiszer-ágazatot. Magas szintű normák érvényesítésével védi a fogyasztóinkat. Emellett kiemelten védi a bolygónkat és annak zöld tüdejét. Ez a megállapodás nem azonos az öt évvel ezelőttivel – magabiztosan kijelenthetjük, hogy ez a megállapodás előnyösebb az európaiak számára.

Ez az új partnerség egy Európa számára kulcsfontosságú pillanatban jön létre.

A globális környezet a korábbinál is több részre szakadt, és konfrontatívabbá vált. A tavalyi év során a kereskedelmi korlátozások – az értéküket tekintve – több mint háromszorosukra nőttek világviszonylatban. E kihívások leküzdése érdekében szorosabb kapcsolatokat kell kialakítanunk a hasonlóan gondolkodó partnerekkel.

Az Európai Unió és a Mercosur együttesen 700 millió emberre kiterjedő piacot jelent. A szorosabb partnerség mindenekelőtt a Latin-Amerikával már jelenleg is kereskedelmi tevékenységet folytató többtízezer európai vállalat – melyek fele kis- és középvállalkozás – számára jelentene azonnali előnyöket. A Mercosur jelenleg magas vámokat alkalmaz az európai termékekre:

35%-ot a divatcikkek, 27%-ot a bor és akár 55%-ot az egyéb agrár-élelmiszeripari termékek esetében.

A megállapodás az összes termék esetében eltöröl szinte minden vámot, és ezzel évente akár 4 milliárd eurót takarít meg az uniós exportőrök számára – és megnyitja előttük ezt a dinamikus piacot.

Ez a valaha tárgyalt legátfogóbb megállapodás az európai élelmiszerek és italok védelmét tekintve is. Több mint 350 európai termék részesül földrajzi árujelzővel biztosított oltalomban. Ez azt jelenti, hogy jogellenessé válik az utánzatok vagy hamisítványok értékesítése.

Például a Mercosur országainak áruházaiban nem árulhatnak többé sem „Comté jellegű sajtot”, sem pedig „Tokaji jellegű bort” – csak az eredetit, a Franciaországban, illetve Magyarországon előállítottat. Az európai ellenőröknek most először lehetősége nyílik majd az ellenőrzésre és az ilyen gyakorlatok megszüntetésére.

E megállapodás révén az európai mezőgazdasági termelők új biztosítékokat kapnak.

Behozatali plafonokról állapodtunk meg az érzékeny agrár-élelmiszeripari termékek esetében: a Mercosurból származó import az európai fogyasztásnak csak kis hányadát teszi majd ki: a sertéshús esetében 0,1%-ot, a marhahús esetében 1,5%-ot. Döntő fontosságú, hogy a Mercosur exportőreinek ugyanazokat a szigorú normákat kell majd betartaniuk, mint az európai termelőknek. Annak biztosítása érdekében, hogy ez mindig így legyen, szigorúbb ellenőrzésekről és a Mercosur-országok helyi hatóságaival folytatott szorosabb együttműködésről állapodtunk meg.

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel követi majd a piaci fejleményeket a megállapodás hatálybalépését követően, különös tekintettel a mezőgazdasági ágazatra. Gondoskodni fogunk róla, hogy a Mercosurral kialakított partnerséggel csak nyerjenek az európai mezőgazdasági termelők – ahogy az európai fogyasztók is. Arra a valószínűtlen esetre, ha az új megállapodás végrehajtása kedvezőtlen hatást gyakorolna az európai mezőgazdasági ágazatra, legalább egymilliárd euró összegű tartalékalapot kívánunk létrehozni.

Ezzel biztosítjuk a mezőgazdasági termelőink és a vidéki területek védelmét.

Ezenkívül az európai mezőgazdasági ágazattal közösen olyan új intézkedéseket hozunk majd, amelyek egyszerűsítik és csökkentik az ágazat bürokratikus terheit.

A megállapodás jó hír azon európai iparágak számára is, amelyek külföldről származó nyersanyagokra támaszkodnak. A tiszta és digitális technológiákhoz szükséges kritikus fontosságú ásványok iránti kereslet az évtized végére háromszorosára nőhet. A termelésük és kereskedelmük ellenőrzéséért folyó globális verseny már elkezdődött. A Mercosur-országok többek között a világ legnagyobb lítium-, vasérc- és nikkeltermelői közé tartoznak. Az új partnerség csökkenti vagy megszünteti az exportadókat. Megszünteti a kereskedelmi korlátozásokat és a monopóliumokat. Emellett diverzifikálja a beszállítóink körét, és csökkenti túlzott függőségeinket.

Az importot és az exportot illetően az EU–Mercosur megállapodás általánosságban növeli Európa versenyképességét.

A megállapodás gazdasági megalapozottsága egyértelmű, Európa számára azonban a kereskedelmi megállapodások nem pusztán a gazdaságról szólnak. Ez az új megállapodás geopolitikai szükségszerűség is. A kereskedelmi partnerségek a közös értékeken alapuló közösségek kiépítésének és megerősítésének egyik módját is jelentik. Ez a helyzet a Mercosurhoz fűződő partnerségeink esetében is. A két felet oly sok közös szál köti össze: a történelem, a kultúra és a nyelvek. Mindkét fél egyetért abban, hogy az éghajlatváltozás korunk meghatározó kihívása. A megállapodás tükrözi tehát a Párizsi Megállapodás és az erdőirtás elleni küzdelem iránti közös elkötelezettségünket. Az Európai Unió és a Mercosur egyetért abban is, hogy a nemzetközi együttműködés a haladás és a jólét valódi motorja. Míg más hatalmak az ellenkező irányba mozdultak el, mi úgy döntöttünk, hogy a szabadabb és méltányosabb kereskedelem érdekében összefogunk a globális színtéren.

Ezért a mai nap rendkívüli jelentőségű Európa és a Mercosur számára. Vezetők egy teljes generációja szentelt éveket annak, hogy az Európa számára legjobb feltételeket tartalmazó megállapodás szülessen meg. Most itt az ideje, hogy a jövő generációi – azaz a fogyasztók, a vállalkozások, a családok és a mezőgazdasági termelők – learassák ennek gyümölcseit. Így valósítjuk meg az Európa versenyképességének fokozására irányuló közös célunkat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Címlapkép: 2024. december 06., Uruguay, Montevideo: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a Mercosur-csúcstalálkozón. A fotó forrása: Santiago Mazzarovich/picture alliance via Getty Images