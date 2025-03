Magyarország akaszthatja meg az EU hatalmas tervét

Portfolio 2025. március 04. 08:19

Az Európai Unió újabb ukrán segélycsomagjáról szóló tárgyalások akadályokba ütköztek, mivel Magyarország várhatóan megvétózza a javaslatot, és más tagállamok is nyitottak lehetnek az újragondolásra. Ursula von der Leyen ugyanakkor kreatívabb megoldásokat keres az ukrán támogatás biztosítására, miközben az EU védelmi kiadásainak növeléséről is döntés születhet. A fejlemények azt jelzik, hogy az európai vezetők nem találtak egyértelmű megoldást az USA által hagyott űr kitöltésére, és a katonai támogatás jövője továbbra is bizonytalan.