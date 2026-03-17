Brüsszelhez fordult Nagy István agrárminiszter

Az Európai Bizottság felelős vezetőinek írott levélben „abszolút elengedhetetlennek” nevezte Nagy István agrárminiszter, hogy ismét importálhatóvá, valamint ideiglenesen vámmentessé tegyék az Orosz-, illetve Fehéroroszországból importálható műtrágyát, és egyúttal töröljék el a rájuk szabott büntetőtarifákat is. A Magyarországon nem előállított nitrogénalapú tápszer közel 50 százaléka jön a térségből, így Irán amerikai–izraeli megtámadása óta emelkedésnek indultak a beszerzési árak, amely hosszabb távon az élelmiszer-biztonságot is veszélyeztetheti.

Az Európai Unió végrehajtó szervéhez fordul a magyar kormány annak érdekében, hogy ideiglenesen függesszék fel az orosz és fehérorosz műtrágyára kivetett vámokat és pótdíjakat, miután az iráni konfliktus nyomán kialakuló geopolitikai feszültségek a globális élelmiszerárak emelkedésének kockázatát vetítik előre. Nagy István szerint a jelenlegi helyzetben a korlátozások fenntartása tovább növelheti a termelési költségeket az európai mezőgazdaságban.

A Maroš Šefčovič kereskedelmi és Christoph Hansen mezőgazdasági biztosoknak címzett levél levezeti, hogy a Közel-Keletről érkezik

a nitrogénalapú műtrágya (karbamid) 44,

az ammóniás 27,

a foszfátos pedig 25 százaléka.

A nitrogénműtrágya esetében Irán egymaga a globális szükségletek 10 százalékát adja, így a támadást követően márciusban jelentősen megugrottak a szállítási árak is. Míg az Egyiptomban értékesített karbamid mintegy 8 százalékkal nőtt, addig

az európai tengeri szállítást és karbonvámokat is költségbe építő jegyzések közel 25 százalékkal emelkedtek február közepétől március első hetére, így az áprilisi szállítások ára már tonnánként 750 dollárra növekedett.

Nagy István agrárminiszter az Európai Bizottságnak küldött levelében arra figyelmeztetett, hogy a műtrágyaárak emelkedése és az ellátási bizonytalanság súlyos nyomást gyakorolhat az uniós gazdákra, ami végső soron az élelmiszerárak növekedésében is megjelenhet. Külön kiemelte, hogy Magyarország csak nitrogénalapú műtrágyát állít elő, miközben a foszfor- és káliumalapú termékek esetében importra szorul, így különösen érzékeny a piaci zavarokra.

Az Európai Unió 2025-ben szigorította az orosz és fehérorosz műtrágyára vonatkozó vámokat, részben azért, mert az Ukrajna elleni inváziót követően jelentősen megnőtt az import volumene. Brüsszel attól tartott, hogy Oroszország a szankciók által sújtott gázexportját részben műtrágyagyártásba tereli át, ezzel fenntartva exportbevételeit. A szigorítások hatására az import értéke ugyan még tavaly is mintegy 2 milliárd eurót tett ki, de 2026 elején már jelentős visszaesés volt tapasztalható.

Az uniós tervek szerint a 6,5 százalékos alapvám mellett az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalára tonnánként jelenleg 40–45, de 2028-tól már 400 eurónál is magasabb büntetővám vonatkozhatna.

Ezeknek az eltörlését kéri Nagy István.

A műtrágyákra vonatkozó általános vámok ideiglenes felfüggesztése már év eleje óta a Bizottság asztalán van, mivel Olaszország többek között erre is tett javaslatot azért cserébe, hogy támogassa az európai gazdák számára érzékeny Mercosur-megállapodást. Ezt a döntést Nagy is üdvözölte levelében, és senki sem számít rá, hogy az életbeléptetés előtt elkaszálnák, az orosz import visszaállítása ügyében azonban más a helyzet.

Magyarország kormánya az elmúlt héten a korábbiaknál is nyíltabban követelte az orosz energiahordozókra vonatkozó tiltások eltörlését, és ennek mihamarabbi szükségességére utalt Bart De Wever belga miniszterelnök is, aki az év végén megakadályozta az országában immobilizált orosz vagyoneszközök felhasználását is.

Mondatait saját kormánya és az Európai Bizottság is élesen elutasította, így hétfőre kiegészítette álláspontját azzal, hogy az orosz kapcsolatok normalizálása nem történhet meg a háború igazságos rendezéséig.

Ha ez megtörténne, akkor könnyen elképzelhető, hogy sok uniós vezető érdekelt lenne Oroszország ellátási láncokba való óvatos visszaintegrálásában az olaj, a földgáz és a műtrágya tekintetében is, a háború fenntartásáig azonban ez valószínűleg politikailag tabu téma marad.

