Katasztrofális fordulathoz értek az orosz-ukrán tárgyalások az iráni háború árnyékában

Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások "veszélyzónába" kerültek – fogalmazott egy magas rangú európai tisztségviselő. A legutóbbi háromoldalú egyeztetésre február 17. és 18. között került sor Genfben.
A március 5-re, Abu-Dzabiba tervezett következő fordulót az Irán elleni amerikai-izraeli csapások miatt elhalasztották.
Új időpontot és helyszínt azóta sem tűztek ki. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén elismerte a tárgyalások szünetelését. Hozzátette: "az amerikaiaknak más prioritásaik vannak, és ez érthető".
Négy olyan uniós diplomata, aki részt vesz az Ukrajnával folytatott egyeztetésekben, úgy véli, hogy a közel-keleti konfliktus több szempontból is Oroszország számára kedvez. Az olajárak emelkednek, Washington pedig felfüggesztette az oroszellenes szankciók egy részét. Emellett az amerikai hadianyag-készletek is gyorsan fogynak, pedig ezekre Kijevnek is égető szüksége lenne.
Az uniós diplomaták beszámolója szerint az Egyesült Államok jelezte a fegyverszállítmányok, különösen a légvédelmi rendszerek késését.
Ennek oka, hogy Washington jelenleg a közel-keleti megrendelőket részesíti előnyben. Ez a döntés Kijev számára súlyos következményekkel jár.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője megerősítette a helyzet komolyságát. "Egyértelműen problémát jelent, hogy ugyanazokért az eszközökért folyik a verseny a Közel-Keleten és Ukrajnában is" – nyilatkozta. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok figyelme jelenleg határozottan a Közel-Keletre összpontosul.
Az egyik uniós diplomata az ukrán tárgyalási folyamat lefékezését "katasztrófának" nevezte mind Európa, mind Ukrajna szempontjából.
