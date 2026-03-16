A kezdeményezést Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország párt elnöke és az Állami Duma frakcióvezetője terjesztette elő. A tervezet szerint az Ukrajna elleni háborúban harcoló katonák egy–három éves futamidejű, speciális takarékbetétet nyithatnának. Ezt a futamidő alatt folyamatosan gyarapíthatnák, lejárat előtt azonban nem vehetnének fel belőle pénzt.

A javaslat lényege az állami kamattámogatás: ha egy katona 15 százalékos kamatra nyit betétet, az állam megduplázza a hozamot, így az éves kamat elérheti a 30 százalékot.

Az orosz jegybank legfrissebb adatai szerint a legnagyobb orosz bankok rubelbetéteikre jelenleg átlagosan 13,87 százalékos kamatot kínálnak, ami 2023 vége óta a legalacsonyabb szintnek számít.

Az intézkedés egyúttal azokat a makrogazdasági feszültségeket is tükrözi, amelyek a háborús erőfeszítések fenntartásával járnak Vlagyimir Putyin Oroszországában. A védelmi szektor fellendülését nem a tartós modernizáció, hanem a masszív állami kiadások hajtották. Ez a lendület azonban a költségvetési kiadások növekedésének lassulásával, valamint a finanszírozási feltételek szigorodásával megtörni látszik.

Vlagyimir Milov ipari adatokat és vállalati beszámolókat feldolgozó elemzése szerint a korábbi termelési fellendülés mélyebb strukturális gyengeségeket takart, amelyeket egyre nehezebb kezelni. Vlagyimir Putyin elnököt az is aggaszthatja, hogy a kapcsolódó feldolgozóipari ágazatokból származó mutatók alapján a fegyver-, az elektronikai és a harcjárműgyártás egyaránt veszített lendületéből 2025-ben. Egyes fegyvergyártási szegmensek pedig tavaly az év végére átmenetileg zsugorodást mutattak.

A szigorúan szabályozott, alacsony állami haszonkulcsok, az infláció, a késedelmes kifizetések és a 20 százalékot meghaladó hitelkamatok egyaránt nyomás alatt tartják a gyártókat és az alvállalkozókat.

Eközben egy hadiiparhoz kötődő bank veszteségei is azt jelzik, hogy a feszültség már az ellátási lánc egészére átterjedt.

