Milliárdos EU-pályázatból csökkenti a kormány a kórházi fertőzések számát

Mi a felhívás indokoltsága és célja?

Mik a fő céljai a pályázatnak?

Mik a főbb vállalások?

projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi ellátás során potenciálisan bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez;

felmérik a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, az intézményben meglévő kockázatokat, és gyors beavatkozásokat hajtanak végre ezzel kapcsolatban;

kialakítják az adott intézményben az ún. "infekciókontroll kapcsolattartó" rendszert;

a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló - a támogatást igénylőre releváns - ellátási csomagot alakítanak ki és vezetnek be.

Az "Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben" című, EFOP-1.8.21-18 kódszámú pályázat elején összefoglalják, hogy mi indokolja a 2,2 milliárdos pályázatot és áttételesen utalnak a magyar helyzetre is."Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) közlése szerint a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban, a jól felszerelt kórházakban ellátott betegek körében minden tízedik betegnél kialakul valamilyen nemkívánatos esemény, melynek következményként az érintett betegek 1%-a meghal. A kórházak fertőtlenítését szigorú előírások szabályozzák. Az előírások maradéktalan betartásával a kórházi fertőzések száma jelentősen csökkenthető.A fertőzések, illetve az antimikrobiális-rezisztencia jelentős, európai és globális szintű társadalmi problémát jelentenek. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) számításai szerint húsz kórházi ellátásban részesülő betegből átlagosan egy betegnél lépnek fel egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, ami az Európai Unió szintjén 4,1 millió beteget jelent, továbbá évente 37.000 ember halálát okozzák ilyen fertőzések. Ezen belül a multirezisztens kórokozók évente mintegy 25.000 ember haláláért felelősek.Európában és hazánkban is az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antibiotikum rezisztencia jelentik az egyik legnagyobb betegbiztonsági kockázatot és felelősek a legmagasabb fertőző betegségek által okozott halálozásért, illetve komoly közegészségügyi problémát jelentenek. A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott fertőzések kezelésében szűkülő terápiás lehetőségekkel, súlyosabb kórlefolyással, hosszabb ápolási időkkel és jelentősen magasabb ellátási költségekkel kell számolni.Szintén a probléma rendszerszintű kezelésének igényét támasztja alá az Európai Unió Tanácsának 2009/C 151/01 számú ajánlása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról, ami rávilágít arra, hogy az elégtelen betegbiztonság nemcsak komoly közegészségügyi problémát jelent, hanem jelentős gazdasági terhet is ró az egészségügyi erőforrásokra. A nemkívánatos események nagy része megelőzhető lenne a kórházi szektorban, túlnyomó részük ugyanis rendszerjellegű tényezőknek tudhatók be.A Felhívás illeszkedik a Kormány "Egészséges Magyarország 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a népegészségügyi szolgáltatások megújítását, az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztését, a környezet-egészségügyi biztonság fejlesztését, a járványügyi biztonság erősítését."A felhívás elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében.