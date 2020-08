Jönnek a Portfolio új generációs konferenciái: hibrid rendezvények az őszi szezonban

Szeptember elején visszatérnek Magyarország legfontosabb üzleti konferenciái: a Portfolio Csoport speciális biztonsági intézkedésekkel készül az őszi rendezvényszezonra.

Idén tavasszal a Portfolio Csoport több tucat magyar és nemzetközi online rendezvénnyel bizonyította, hogy a virtuális térben is lehet és érdemes érdekes, tartalmas, tömegeket megmozgató konferenciákat szervezni. Azonban - ahogy ígértük -, ősztől ismét visszatérnek a Portfolio Konferenciák, Budapesten és vidéken is, a megszokott színvonallal, online és offline részvételi lehetőséget is nyújtó, új generációs hibrid rendezvényekkel.

Természetesen nem feledkezhetünk el arról, hogy a koronavírus árnyékában fogunk élni a következő hónapokban is.

A Portfolio csapata ezért nemcsak a legmagasabb színvonalú szakmai programmal készül, hanem alaposan átgondolt, szakértők közreműködésével megtervezett biztonsági intézkedésekkel is.

Minden szempontból készen állunk arra, hogy a helyszíni rendezvényeinken – Magyarország ultra-prémium szállodáiban – teljes biztonságban legyenek együtt a legnevesebb előadók, vendégeink és partnereink. Ez azt jelenti, hogy konferenciáink nem jelentenek nagyobb kockázatot egy hétköznapi tevékenységnél, sőt,

maximális biztonságot teremtünk rendezvényeinken.

A legtöbb rendezvény hibrid módon, azaz személyes és online is elérhető lesz. Számos interaktív lehetőséggel, például online networkinggel is készül az őszi konferenciaszezonra a Portfolio Csoport. Ez azt jelenti, hogy azok, akik otthonról, vagy munkahelyükről csatlakoznak be, ugyanúgy a legmagasabb színvonalú konferenciaprogramot érhetik el.

Így néz ki egy Portfolio Konferencia szeptembertől:

A belépésnél:

helyszíni létszámkorlátozást vezetünk be;

hőkamerás testhőmérséklet ellenőrzést végzünk;

QR-kódos, érintésmentes beléptetést biztosítunk;

regisztrációkor a vendégeket biztonságos távolságtartással engedjük be;

a személyzet és a hoszteszek maszkban és kesztyűben látják el feladataikat;résztvevőinknek maszkot, kézfertőtlenítőt biztosítunk.

A termekben

helyszíni létszámkorlátozást vezetünk be;

ózonos fertőtlenítést végzünk;

légfertőtlenítő és -tisztító gépet üzemeltetünk egész nap;

megfelelő távolságtartással alakítjuk ki az ültetési rendet;

külföldi előadóink online jelentkeznek be;

a megszokott svédasztalos catering helyett személyzet általi tálalást alkalmazunk.

A konferenciák résztvevőitől pedig azt kérjük, hogy tartsák be a biztonsági intézkedéseket:

Tartsa az 1,5 m távolságot másoktól!

Mosson rendszeresen és alaposan kezet!

Használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt!

Kerülje az arc érintését!

Papírzsebkendőbe köhögjön, tüsszögjön, használat után pedig azonnal dobja a szemetesbe, majd mosson kezet!

Kézfogást mellőzze, könyökérintés javasolt üdvözlésre!

A legfontosabb kérdésekről lesz szó a Portfolio szeptemberi konferenciáin





Időpont: 2020. szeptember 3. Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

A nagyvállalati, pénzintézeti IT-részlegeken tavasszal villámdigitalizásba kezdett a szakma, azonnal, napokon belül kellett olyan fejlesztéseket végrehajtani a COVID-krízis alatt, melyekre normál esetben hónapok állnak rendelkezésre, a vállalatok napok alatt vonultak home office-ba. A pénzintézeti szektor és a nagyvállalatok jól vizsgáztak ebben, most pedig megosztják tapasztalataikat és eredményeiket. Immár nyolcadik éve megrendezett iparági konferenciánkon nemzetközi előadóink, a nagyvállalati, banki felsővezetők és az IT-szektor véleményvezérei értékes tudást osztanak meg a konferencia résztvevőivel. Részletek, regisztráció >> itt

ELŐADÓINK

ONLINE

Mibe fektessünk 2020-ban? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked! Magyar tőzsdei cégek, gazdasági elemzők, alapkezelők és brókerházak részvételével zajlik az idén először nyilvános rendezvény, a gazdasági szakemberekkel ráadásul lehetősége lesz beszélgetni és nekik kérdéseket feltenni is. A Portfolio Private Investor Day során a magyar pénzügyi és gazdasági élet krémje személyesen is segít majd Önnek a legjobb befektetések kiválasztásában. Részletek, regisztráció >> itt

KIEMELT TÉMÁINK

Egymástól elváló árfolyamok és gazdaság – Mindenki megőrült?

Mit mutatnak a grafikonok? Vezető tőzsdeindexek trendelemzése

Bemutatkoznak a magyar tőzsde ászai

Mibe fektessünk? Válaszolnak az alapkezelők, brókerek

Ingatlanpiac – Tényleg lehet itt még kétszámjegyű hozamot keresni?

2000 dolláros arany és a műtárgypiac

Időpont: 2020. szeptember 9. Helyszín: New York Palace Budapest

A Portfolio első zöld konferenciája a jövő vállalatainak szól: Kaptunk egy új lehetőséget, hogy tiszta lappal kezdjük a gazdaság újraindítását. Kétség kívül nehéz időszak következik, így a legveszélyesebb hiba most az lehet, hogy eldobjuk magunktól azt a biztos kapaszkodót és mankót, amit a fenntarthatóság és a fenntartható működés kínál. Hatékonyság és a költségcsökkentés: mindez eddig versenyelőny volt, a jelen helyzetben létkérdés. Egy túlélő használja a klímapolitika és a fenntarthatóság azon előnyeit, amelyek élénkítik a gazdaságot, stabilitást hoznak a pénzügyekbe, átalakítják az energetikát, és enyhítik a vállalati és társadalmi problémákat. Részletek, regisztráció >> itt

ELŐADÓINK

Időpont: 2020. szeptember 10. Helyszín: New York Palace Budapest

Töltsük újra együtt a hazai ingatlanpiacot élettel, üzlettel, tapasztalattal! Az iparág legfontosabb szereplői végre ismét egy helyen, első főelőadónk pedig Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely lesz. Ezen az eseményen azok az ingatlanos cégek vesznek részt, akik a koronavírus utáni világot nem lekövetni, hanem kézbe venni és irányítani akarják és fogják.Találkozzunk, osszuk meg a legfontosabb tapasztalatokat egymással, és közösen építsük újjá, a megváltozott világban, a jövő ingatlanpiacát és Budapestjét! Részletek, regisztráció >> itt

KIEMELT TÉMÁINK

Mekkora károkat okozott a koronavírus az ingatlanpiacon? Visszafordítható vagy végleges a visszaesés? Melyik eszközosztály bírta jobban, melyik nehezebben?

Jönnek új fejlesztések?

Mikre koncentrálnak most a fejlesztők, a befektetők, a finanszírozók, vagy az üzemeltetők? Kármentés van, vagy zavarosban halászás? Most kell vásárolni a bajba jutottaktól, vagy ez most más helyzet, mint 2008 után?

Előtérben a hatékonyság és költségcsökkentés

Új világban új üzemeltetési kihívások és megoldások – Digitalizáció és biztonság

Milyen lesz a jövő Budapestje, hogyan alkalmazkodik a város? Városfejlesztés, közlekedés, infrastruktúra, jövő és okos város koncepciók ingatlanpiaci vonatkozással

Mennyire borult fel az élet a bérlők és tulajdonosok viszonyában? Milyen áthidaló megoldások születtek? Meddig tarthatnak a szűk hónapok?

2020 Időpont: 2020. szeptember 10. Helyszín: New York Palace Budapest

A lakáspiac elképesztő hullámvasúton van az elmúlt 20 évben. Robbanásszerű időszakok és látványos mélyrepülések váltogatják egymást. Egy biztos. A hosszú távú kiszámíthatóság és piaci stabilitás minden profi szereplő legfontosabb érdeke, a telektulajdonostól, a fejlesztőn át, az építőipari vállalkozásokon keresztül a finanszírozókig, befektetőkig és a sor végén a vevőkig, bérlőkig. A legfontosabb most egy kiszámítható lakáspiac feltételeinek megteremtése: Sikerül-e kidolgozni egy olyan programot , amiben mind a piaci, mind az állami szereplők megtalálják a helyüket? Jöjjön el Ön is, és legyen részese a lakáspiacot évtizedekre meghatározó események kezdetének! Részletek, regisztráció >> itt

ELŐADÓINK

Időpont: 2020. szeptember 15. Helyszín: New York Palace Budapest/Online

A Portfolio hagyományainak megfelelően érdekes panelbeszélgetések, előadások és networking lehetőségek biztosítják a Hitelezés 2020 konferenciánk közönségének, hogy megvitassa a jövő üzleti lehetőségeit és kockázatait a legégetőbb kérdésekben és legfontosabb témákban, területeken. A bankok mellett a közvetítők és jogi, tanácsadói partnerek, IT-cégek, más beszállítók számára is érdekesek lehetnek a rendezvényen elhangzó információk. A bankszektor átalakulóban van, ennek megfelelően konferenciánkon is igyekszünk újdonságokkal szolgálni, ami a témákat és azok feldolgozásának módját illeti. Részletek, regisztráció >> itt

KIEMELT TÉMÁINK

A koronavírus és a törlesztési moratórium hatásai a magyar hitelpiacra

Hatékonyságnövelés és digitalizáció a hitelezésben: célok és realitások

A babaváró hitel első tapasztalatai és a jövőbeni kihívások

A magyar kkv-k helyzete belülről és banki nézőpontból

Ingatlanhitelezés: lakáspiaci és adózási kihívások 2020-ban és utána

Bankvezérek kerekasztala: a legfontosabb üzleti kihívások

Lassulás, recesszió, válság: mi vár a magyar bankszektorra?

A Magyar Nemzeti Bank víziója a bankszektorra és a hitelezésre

Címlapkép: Getty Images