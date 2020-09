Hibátlanra vizsgázott a Portfolio első hibrid, szuperbiztonságos konferenciája +videó

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csaknem fél év után a Portfolio Csoport első hibrid konferenciája, a Financial and Coprorate IT 2020 bizonyította, hogy rengeteg munkával, figyelemmel, partnereink felkészültségével az új, „vírusos” időkben is lehet konferenciát csinálni. Az első pillanattól kezdve professzionális és teljes biztonságot adó környezetbe érkeztek meg azok a vendégeink, akik helyszíni résztvevőként voltak jelen. A többlépcsős biztonsági folyamatok maximális biztonságot nyújtottak.