Új piacra lépett be a Telenor: már nem csak mobilszolgáltatással foglalkoznak

Új piacra lépett be idén ősszel a Telenor: már korlátlan adatforgalmú vezetékes internet-hozzáférés is elérhető a szolgáltatónál, a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára. A mobilszolgáltatások mellett három típusú vezetékes adat-hozzáférés közül is választhatnak az üzleti ügyfelek, akár kiegészítő, akár önálló szolgáltatásként. A Telenor ezzel gyakorlatilag kilépett a „mobile-only” szerepből.