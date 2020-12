A turizmushoz tartoznak – ennek elismeréséért küzdenek az autókölcsönző cégek

Az idei évre visszatekintve kevesen lepődnek meg azon, hogy hatalmas veszteségeket könyvelhettek el a rent-a-car cégek. A piac egyik legnagyobb szereplője, az Avis Magyarország például 65%-os visszaesést szenvedett el, a zászlóshajónak számító repülőtéri irodájuk zuhant be a legjobban. A cégnél a flotta átalakításában, a tartós bérletekben és az iparági átsorolásban látják a kiutat.

Idén az április és szeptember közötti időszakban 65%-os visszaesés volt tapasztalható az autókölcsönző forgalmában, az előző évi azonos időszakhoz képest – tudta meg a Portfolio Lengyel Zsolttól, az Avis Magyarország ügyvezetőjétől. Az egyik legnagyobb veszteséget a Budapest Liszt Ferenc repülőtéri iroda forgalma szenvedte el, ahol több, mint 80%-os csökkenést tapasztaltak. Ez azért is fontos mutató, mert a repülőtéri bérbeadó iroda adja a cég teljes éves forgalmának több, mint a felét.

Mint megtudtuk, a cég folyamatosan frissíti járműparkját, melynek mérete idén fele akkora, mint tavaly. A flottaméret meghatározása mögött egyébként a kereslethez való igazodás, valamint a költségeik kordában tartása áll. Ezzel összefüggésben az idei évre jellemző, hogy az előző évekhez képest nagyobb számban értékesítik autóikat.A fenti számokból következik, hogy egyértelműen a turizmus beindulása jelentheti a kiutat a helyzetből, viszont úgy látják, hogy a nemzetközi utazásokra, így a külföldiek érkezésére akár másfél évet is várni kell még. A Magyar Autókölcsönzők Szövetségével (MAKSZ) együtt éppen ezért

folyamatosan azon dolgoznak, hogy elismerjék a bérautós cégek kapcsolódását a turizmus iparághoz úgy, mint a szállodákat, taxitársaságokat, utazásszervezőket, stb.

A bérautós cégeket jelenleg a flottakezelőkkel együtt tartják számon, azonban velük ellentétben a kölcsönzők számára az elsődleges bevételi forrás a turizmushoz kapcsolható. Tekintettel a gazdasági hatásokra, a szolgáltatási formák jelentős mértékben történő átrendeződésére, most a belföldi piacra koncentrálnak, hiszen itt található potenciális ügyfélkör azok számára, akik autót akarnak bérbe adni rövid vagy hosszú távra.

A rent-a-car cégek mindig is adtak bérbe autókat hosszú távra is (tartós bérlet), mely konstrukció ötvözi az eseti autóbérlés és a tartós autóhasználat előnyeit. A tartós bérleti szerződések mellett pedig egy úgynevezett keretszerződéses megállapodás esetén, rugalmasan kezelve a bérleti időszakot a bérlő igényei szerint, egy-két napos bérléstől kezdve a több hónapon át tartó bérleti időszakig olyan kötelezettségmentes lehetőséget is biztosítanak, amely segítségével akkor bérelhetünk autót, amikor szükségünk van rá.

Hozzányúltak a flotta szerkezetéhez

Az autókölcsönzőknél a gépjárművek kihasználtsága rendkívül fontos költséghatékonysági kérdés, ezt folyamatosan a lehető legmagasabb szinten kell tartaniuk.

Az idei évben jelentős mértékben hozzá kellett nyúlniuk a flotta szerkezetéhez, nagy átalakításokat végeztek.

A repülőtéri bérletek esetében inkább a mennyiségi kereslet mutatkozott, a belföldi bérléseknél teljesen más szempontok dominálnak. A Magyarországra érkező turisták többségének lényegében nem számított, hogy mely márka mely modelljével járta be az országot, belföldi bérlő ügyfélkör esetén azonban kiemelten figyelniük kell az egyes piaci szegmensek lefedésére, az egyedi igények és márka/modell preferenciák kielégítésére.

Ennek eredményeképpen olyan márkák kerültek be az Avis Magyarország flottájába, mint a Ford, a Hyundai, a Kia, a Volvo vagy a Toyota, kis- közép- és prémium kategóriában is, rövidesen pedig megjelennek a flottában a cég történetében először plug in hybrid modellek is, első körben a Mercedes-Benz és a Volvo zászlóshajói.

Természetesen a cégnél is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos bérlésre. Autóikat fertőtlenítik erős vírus-, baktérium- és gombaölő szerekkel, melyek hatékonyak az új kórokozókkal szemben, beleértve a COVID-19-ért felelős koronavírust is. A külső és belső fertőtlenítőszeres takarítás érinti a kocsikulcstól kezdve a sebváltó karon, kéziféken, szellőzőnyílásokon, érintőképernyőn, kezelőszerveken, gombokon és fogantyúkon át egészen az ülések, a fejtámlák és biztonsági öveket is.

