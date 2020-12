Ami fél évnyi fejlesztés volt, most egy hónap: így változott meg a cégek élete 2020-ban

Az 1935-ben alakult cégcsoport új – és talán a lehető legjobbkor - üzleti modellje szerint a digitális átalakulásban segíti partnereit, és egyedi megoldásokat dolgoz ki technológiai, fejlesztési kihívásaikra - mondta a Portfolio-nak Ladislav Orenic a Fujitsu Channel Led Countries régiós vezetője.

A Fujitsu nemrégiben úgy döntött, hogy teljesen új üzleti modellt vezet be. Összefoglalná, miből áll ez a modell? Mi volt az oka a váltásnak?

A világ folyamatos, és egyre gyorsabb változása az olyan, komoly tradícióval rendelkező cégeket sem hagyja érintetlenül, mint amilyen a Fujitsu. Az üzleti modell átalakításának lényegét is ebből a nézőpontból lehet a legjobban megfogalmazni: olyan vállalat lettünk, amely folyamatosan alakítja és követi a digitális működést, és segít más cégeket a digitális átalakulásban. A változás azt a kérdést akarja megválaszolni, hogy milyen lesz az üzleti élet a jövőben, milyen üzleti megoldásokra lesz igény.

Ezt a kérdést egyrészt megpróbáljuk megválaszolni átfogó, globális modellekkel, ugyanakkor a helyben felmerülő igényekre lokális válaszokat is keresünk. Hiszen sok estben az ügyfeleink speciális, országosan vagy regionálisan felmerülő igényekkel állnak elő. Ezeket az igényeket mi megpróbáljuk folyamatos innovációval megoldani. Emiatt már nem csak konkrét termékekre vagy szolgáltatásokra fókuszálunk, hanem olyan cég vagyunk, amely meghatározott célokat szolgáló technológiákat kínál partnereinek.

Ennek az új folyamatnak a támogatásához egy új típusú, indirekt értékesítési modellt vezettünk be magyarországon, ami a gyakorlatban leginkább azt jelenti, hogy kizárólag partnereken keresztül elérhetőek a megoldásaink.

A Fujitsu világszerte 19 országban vezette be ezt az értékesítést, az egyik ilyen ország pedig Magyarország, ahol közismerten erős infrastruktúra-kompetenciákkal rendelkezünk. A magyarországi bevételeink jelentős része, közel 90 százaléka eddig is olyan termékekből és megoldásokból származott, amelyeket az itteni partnereken keresztül vezettünk be és értékesítettünk. Így alapvetően Magyarországon nem történt jelentős változás. Magyarországi munkatársaink, szakértőink ezentúl is ugyanúgy támogatják az ügyfeleket és a partnereket, mint ahogy az az elmúlt években már sikeresen bizonyított.

Hogyan reagált a piac, hogyan reagáltak az ügyfelek ezekre a változásokra?

Az új üzleti modellt a tavalyi évben indítottuk el, így mára már jelentős tapasztalataink vannak arról, hogy fogadta a piac. A partnereink körében határozottan pozitív volt a fogadtatása, azt érzékelték, hogy ezzel magasabb színvonalú szolgáltatásokat, több hozzáadott értéket és jobban specifikált megoldásokat kapnak, amely összhangban van igényeikkel, valamint a piaci, és a társadalmi környezet változásaival.

Számunkra kifejezetten fontos, hogy minél jobban bevonjuk partnereinket egy-egy speciálisan nekik készülő szolgáltatás fejlesztésébe – például szoftvereknél, vagy mesterséges intelligencia-megoldásoknál. Egyre több olyan vállalat van a piacon, amelyik adatvezérelt működést követ, ez például egy olyan irány, amelyben több területen is tudunk megoldásokat szállítani, az infrastruktúrától kezdve az adatvezérelt döntéshozatalhoz szükséges adatszolgáltatásig.

Kutatásaink azt igazolják, hogy partnereinknél a digitalizált környezet kialakításának köszönhetően, nőtt az cégek ügyfeleinek elkötelezettsége, valamint jelentős versenyelőnyre tettek szert versenytársaikhoz képest.

Persze minden partnerünk más és más problémára keresi a megoldást: Magyarországon például hangsúlyos téma a mesterséges intelligencia, ami például sok cégnél segíthet kiszűrni a potenciális hibaforrásokat, és megelőzni a hibás folyamatokat. Ezzel pedig jelentős anyagi-és időmegtakarítást, gyorsabb működést lehet elérni a nap végén.

Milyen iparági trendek vannak jelenleg a piacon? Milyen irányú változásokat idézett elő a koronavírus megjelenése ezekben a trendekben?

A vírushelyzet megkerülhetetlenné tette a digitális átalakulást, és az emberi kreativitást állította a változás középpontjába. Sok cégnél évek óta beszélnek a digitális átalakulásról, de a feladat csak most, a koronavírus járvány idején gyorsult fel, méghozzá elképesztő mértékben.

Azt látjuk, hogy a cégeknél egy hónap alatt olyan folyamatok mennek végbe, amelyekhez korábban fél év kellett, tehát kiderült az, hogy sokkal gyorsabb is lehet a digitális átalakulás, mint ahogy eddig hittük. Ez pedig számunkra is komoly feladatot és persze lehetőségeket is teremt.

A digitalizáció erősödése más folyamatokra is hatással volt, a cégeknél felgyorsult például a döntéshozatal, sok piacon erősödött a verseny is.

Biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat folytatódni fog, például a munkavégzésre gyakorolt hatása mindenképp tartós lesz, tartósan megmaradhatnak mondjuk az online értekezletek. Folyamatosan tárgyalunk olyan vállalatokkal, amelyek a világjárvány közvetlen következményeként szeretnék növelni digitalizációs és adat-alapú beruházásaikat, ezáltal optimalizálva működésüket a jövőbeni újabb nehézségekre készülve.

Ugyanakkor minden esetben az adatok állnak a digitális átalakulás középpontjában. Hogyan tudnak a szervezetek bevételre szert tenni a rendelkezésükre álló adatokból, hogy aztán azt innovációra, és új üzleti és bevételszerzési lehetőségek kidolgozására fordítsák? A kihívást az adatok értelmezése jelenti: az értékteremtéshez először észszerűsíteni és integrálni kell az adatokat a szervezeten belül és az értéklánc egészében: ez nem változott, és nem is fog változni.

Hogyan élte meg a 2020-as évet egy 100 országban működő, és mintegy 130 ezer alkalmazottat foglalkoztató világcég?

Természetesen a Fujitsu életére is komoly hatással voltak a 2020-as év fejleményei. Korábban évente tartottunk több ezer fős, globális rendezvényeket, workshopokat Németországban, amelyek idén teljesen átálltak online működésre. Fogyasztóink, partnereink és kollégáink jóval kevesebbet utaztak, például repültek Japánba vagy Japánból idén, mint a korábbi években. És természetesen a digitális átalakulásunkat cégen belül is maximálisan kihasználtuk.

De sok szempontból a Fujitsu számára nem jelentett nagy változást a kialakult helyzet: nemzetközi nagyvállalatként korábban is alkalmaztunk már számos olyan technológiai megoldást, amivel például a távmunkát meg tudtuk oldani. Már 20 éve is videókonferenciákat tartottunk a Japán kollégákkal, ezeket idén is használtuk. Technológiai megoldásainkkal is közvetlenül is segíteni tudjuk az orvosi munkát. Jó példa erre a tokiói RIKEN kutatóintézet és a Fujitsu által közösen fejlesztett Fugaku szuperszámítógép, amelyik az első helyen áll a világ leggyorsabb szuperszámítógépeit rangsoroló Top500-as listán.

Ez az eszköz rendelkezik a mesterséges intelligencia különféle feladataihoz szükséges teljesítménnyel, és képes nagy adatfeldolgozási teljesítményt igénylő feladatok elvégzésére is. Így komplex társadalmi problémák megoldására és a tudományos felfedezések – például bonyolult orvostudományi kutatások - támogatására is alkalmas.

