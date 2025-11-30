Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője a legfrissebb Twitter-posztjában a Japán carry trade-ről írt: rámutat, hogy az elmúlt 30 évben Japán milliárdos hiteleket nyújtott a globális piacokon a befektetőknek, és a pénz az ingatlan-, részvény-, kötvény-, nyersanyagpiacokra és vállalkozásokba áramlott.
A japán „carry trade” fújta fel a világ eszközeit… egészen a világ legnagyobb buborékáig.
- írja. Szerinte Japán most „kipukkasztotta” ezeket a globális eszközöket, és
a Hálaadás napján megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása.
Következő néhány tweetjében azt tervezi megosztani a guru, hogy véleménye szerint mit tehet egy átlagember azért, hogy profitáljon ebben a helyzetben, amikor a globális eszközbuborékok kipukkadnak és a munkanélküliség emelkedik. A tíz lehetséges lépés szerinte segíthet abban, hogy valaki ne váljon a történelem legnagyobb buborékkipukkanásának áldozatává.
30 YEAR BUBBLE BURSTINGJapan ends “CARRY TRADE” ending.For 30 years Japan has loaned billions to investors in global markets, and money flowed into real estate, stocks, bonds, commodities & businesses. The Japanese “carry trade” blew the assets of the world….into the…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 29, 2025
Első javaslatát máris közölte:
szerinte energiába érdemes fektetni, például olajba és földgázba.
Mint mondta, mindenki tudja, hogy a mesterséges intelligencia emberek millióinak munkáját fogja kiváltani. Ő azért fektet olaj- és földgáztermelőkbe, mert az AI működése hatalmas mennyiségű energiát igényel majd.
Szerinte mások is megfontolhatják, hogy olaj- és gázcégekbe fektessenek – magántőke-befektetéseken keresztül, vagy akár pénzügyi tanácsadójukon, brókerükön keresztül részvények, ETF-ek vagy energiapiaci befektetési alapok formájában.
Mint írta, ő maga ezt teszi. Úgy tervezi, hogy "gazdagodni fog, még ha tragikus módon emberek milliói válhatnak munkanélkülivé, szegényedhetnek el, és akár az otthonukat is elveszíthetik."
Ezen a ponton azért halkan megjegyezzük, hogy az olajpiaci kilátások nem éppen mondhatóak kedvezőnek befektetői szempontból, sőt. A JPMorgan elemzése szerint valóságos "olajáradattal" néz szembe a világ, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj hordónkénti árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
350 ezer liter csempészett üzemanyagra csaptak le a hatóságok
Lefoglalták a tartályhajót.
Szembe megy a gigaalap a Microsofttal
Súlyos kérdésekben.
Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson
A klímacsúcs legfontosabb eredménye, hogy életben tartotta a reményt.
Egyre több halálos áldozatot szed a súlyos természeti katasztrófa
Legalább 159 halott.
Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között
Fóuszban a drónok.
Itt a várva várt térkép: kiderült, milyen időre kell számítani
Változatos a kép.
Miféle gazdasági aggodalmak? Amerika úgy költ, mintha nem lenne holnap
Nagyot megy a Black Friday.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.