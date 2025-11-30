  • Megjelenítés
Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Üzlet

Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Portfolio
A nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki szerint a japán carry trade fújta fel a világ eszközeit egészen a világ legnagyobb buborékáig, és az ország a napokban „kipukkasztotta” a globális eszközöket, és megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása. Arra is kitért a megmondóember, hogy ebben a helyzetben hova érdemes menekülniük a befektetőknek.

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője a legfrissebb Twitter-posztjában a Japán carry trade-ről írt: rámutat, hogy az elmúlt 30 évben Japán milliárdos hiteleket nyújtott a globális piacokon a befektetőknek, és a pénz az ingatlan-, részvény-, kötvény-, nyersanyagpiacokra és vállalkozásokba áramlott.

A japán „carry trade” fújta fel a világ eszközeit… egészen a világ legnagyobb buborékáig.

- írja. Szerinte Japán most „kipukkasztotta” ezeket a globális eszközöket, és

a Hálaadás napján megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása.

Még több Üzlet

Meglepetések az akkumulátorgyártók rangsorában - nagy nevek kerültek szürke zónába

Szembe megy a gigaalap a Microsofttal

Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson

Következő néhány tweetjében azt tervezi megosztani a guru, hogy véleménye szerint mit tehet egy átlagember azért, hogy profitáljon ebben a helyzetben, amikor a globális eszközbuborékok kipukkadnak és a munkanélküliség emelkedik. A tíz lehetséges lépés szerinte segíthet abban, hogy valaki ne váljon a történelem legnagyobb buborékkipukkanásának áldozatává.

Első javaslatát máris közölte:

szerinte energiába érdemes fektetni, például olajba és földgázba.

Mint mondta, mindenki tudja, hogy a mesterséges intelligencia emberek millióinak munkáját fogja kiváltani. Ő azért fektet olaj- és földgáztermelőkbe, mert az AI működése hatalmas mennyiségű energiát igényel majd.

Szerinte mások is megfontolhatják, hogy olaj- és gázcégekbe fektessenek – magántőke-befektetéseken keresztül, vagy akár pénzügyi tanácsadójukon, brókerükön keresztül részvények, ETF-ek vagy energiapiaci befektetési alapok formájában.

Mint írta, ő maga ezt teszi. Úgy tervezi, hogy "gazdagodni fog, még ha tragikus módon emberek milliói válhatnak munkanélkülivé, szegényedhetnek el, és akár az otthonukat is elveszíthetik."

Ezen a ponton azért halkan megjegyezzük, hogy az olajpiaci kilátások nem éppen mondhatóak kedvezőnek befektetői szempontból, sőt. A JPMorgan elemzése szerint valóságos "olajáradattal" néz szembe a világ, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj hordónkénti árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility