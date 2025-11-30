Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a világtörténelem legnagyobb összeomlása

A nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki szerint a japán carry trade fújta fel a világ eszközeit egészen a világ legnagyobb buborékáig, és az ország a napokban „kipukkasztotta” a globális eszközöket, és megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása. Arra is kitért a megmondóember, hogy ebben a helyzetben hova érdemes menekülniük a befektetőknek.

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője a legfrissebb Twitter-posztjában a Japán carry trade-ről írt: rámutat, hogy az elmúlt 30 évben Japán milliárdos hiteleket nyújtott a globális piacokon a befektetőknek, és a pénz az ingatlan-, részvény-, kötvény-, nyersanyagpiacokra és vállalkozásokba áramlott.

A japán „carry trade” fújta fel a világ eszközeit… egészen a világ legnagyobb buborékáig.

- írja. Szerinte Japán most „kipukkasztotta” ezeket a globális eszközöket, és

a Hálaadás napján megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása.

Következő néhány tweetjében azt tervezi megosztani a guru, hogy véleménye szerint mit tehet egy átlagember azért, hogy profitáljon ebben a helyzetben, amikor a globális eszközbuborékok kipukkadnak és a munkanélküliség emelkedik. A tíz lehetséges lépés szerinte segíthet abban, hogy valaki ne váljon a történelem legnagyobb buborékkipukkanásának áldozatává.

30 YEAR BUBBLE BURSTINGJapan ends “CARRY TRADE” ending.For 30 years Japan has loaned billions to investors in global markets, and money flowed into real estate, stocks, bonds, commodities & businesses. The Japanese “carry trade” blew the assets of the world….into the… November 29, 2025

Első javaslatát máris közölte:

szerinte energiába érdemes fektetni, például olajba és földgázba.

Mint mondta, mindenki tudja, hogy a mesterséges intelligencia emberek millióinak munkáját fogja kiváltani. Ő azért fektet olaj- és földgáztermelőkbe, mert az AI működése hatalmas mennyiségű energiát igényel majd.

Szerinte mások is megfontolhatják, hogy olaj- és gázcégekbe fektessenek – magántőke-befektetéseken keresztül, vagy akár pénzügyi tanácsadójukon, brókerükön keresztül részvények, ETF-ek vagy energiapiaci befektetési alapok formájában.

Mint írta, ő maga ezt teszi. Úgy tervezi, hogy "gazdagodni fog, még ha tragikus módon emberek milliói válhatnak munkanélkülivé, szegényedhetnek el, és akár az otthonukat is elveszíthetik."

Ezen a ponton azért halkan megjegyezzük, hogy az olajpiaci kilátások nem éppen mondhatóak kedvezőnek befektetői szempontból, sőt. A JPMorgan elemzése szerint valóságos "olajáradattal" néz szembe a világ, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj hordónkénti árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására.

