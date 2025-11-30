  • Megjelenítés
Súlyos döntés előtt állnak az olajhatalmak
Súlyos döntés előtt állnak az olajhatalmak

Az OPEC+ a vasárnapi ülésein várhatóan nem változtat az olajkitermelési szinteken, mivel túlkínálattól tart és visszafogja a piaci részesedés visszaszerzésére irányuló törekvéseit, írja a Reuters.

Az OPEC+ a mai ülésein várhatóan nem módosítja az olajkitermelési szinteket.

Négy OPEC+-forrás szerint a csoport inkább kivár: a várható túlkínálat miatt a kartell háttérbe szoríthatja a piaci részesedés gyors visszaszerzését.

Az ülésre akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok újabb kísérletet tesz az orosz–ukrán béke közvetítésére. Az orosz szankciók esetleges enyhítése növelheti a kínálatot. Ha a közvetítés kudarcot vall, újabb szankciók tovább fékezhetik az orosz exportot.

A csoport 2026 első negyedévére felfüggesztette a további termelésnöveléseket, miután 2025 áprilisa óta nagyjából napi 2,9 millió hordót engedett a piacra. Jelenleg körülbelül napi 3,24 millió hordónyi termeléscsökkentés van érvényben, ami a globális kereslet mintegy 3%-ának felel meg. Források szerint

a vasárnapi ülés ezeken sem valószínű, hogy változtat.

A megbeszélések középpontjában inkább az áll, miként mérjék fel a tagországok maximális termelőkapacitását. Ez szolgálna alapul a 2027-től érvényes kitermelési kvótákhoz.

A Brent pénteken hordónként 63 dollár közelében zárt, ami 15%-os esést jelent az idei évben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

