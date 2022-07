Videó: egy magyar városban már működik az okosparkolás - mutatjuk, milyen egyszerű

Tavaly év végén indult Hévízen az okosparkolási rendszer első fázisa: a rendszer segítségével gyorsabban és egyszerűbben lehet parkolni a városban.

A parkolás megkönnyítésére egy mobiltelefonos applikáció is rendelkezésre áll, ami mutatja az üres parkolóhelyeket is, akár órákkal a tervezett parkolás előtt is.

A Hévíz Okosparkolás (angol nyelvű verzióján Hévíz Parking) nevű applikáció iOS és Android telefonokon is elérhető, mely nem csak hasznos információkat tartalmaz a parkolási rendszerről, de a fizetés is gyorsan és kényelmesen megoldható az app segítségével.

Ez azt is jelenti, hogy parkolójegyre nincs szükség, a parkolásért nem a parkolási idő megkezdésekor, hanem a parkolás végeztével kell fizetni.

A rendszerről a fejlesztőket és üzemeltetőket kérdeztük, akik elmondták azt is, hogy a rendszer felkészült a nyári csúcsszezonra.

A cikk megjelenését a GB & Partners támogatta.

Címlapkép: Portfolio