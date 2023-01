A semmiből bukkantak fel, a teljes piacot felforgathatják a régió legújabb biztosítási sztárjai

Nagyon változatos képet mutat a közép-kelet-európai régió insurtech piaca: van köztük beágyazott biztosítást kínáló szereplő, dinamikus árazási megoldást fejlesztő szoftvercég, digitális albérlet biztosítás és egy kifejezetten a sharing economyban dolgozókra szakosodott startup is. Feltérképeztük a piacot, és összegyűjtöttük a régió tíz legérdekesebb, nem Magyarországról elindult insurtechjét.

Lamie (Ausztria)

A 2004 óta működő Lamie régóta dolgozik digitális termékeken: ők voltak az első olyan digitális biztosító az Ausztriában, amely teljesen, a termékfejlesztéstől az értékesítésig (end-to-end) digitalizált terméket dobott piacra. Bár ezért a cégre a hagyományos szereplők piacát felforgató „diszruptorként” is lehet gondolni, a cég nyitott a hagyományos biztosítókkal való együttműködésre, hiszen az API-jukat más vállalatok is be tudják építeni a rendszereikbe. Így a szolgáltatásra tulajdonképpen beágyazott biztosításként is lehet tekinteni. A Lamie húzóterméke jelenleg egyébként egy „on demand” utasbiztosítás, vagyis egy olyan termék, mely esetén a biztosításáért az ügyfél nem rendszeres díjat fizet, hanem akkor aktiválja, amikor szüksége van rá.

A Lamie-nak jelenleg 8 országban – köztük Németországban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában és Bulgáriában – érhető el és mintegy 600 000 ügyfele van. A Lamie tervei között szerepel, hogy a magyar piacon is elinduljon.

Bezpieczny.pl (Lengyelország)

A Bezpieczny egy biztosításközvetítő platform, amelyen széles választékban kínál különböző biztosítási termékeket Lengyelországban. A portál eleinte gyerekeknek szóló balesetbiztosítási termékkel kezdte, később viszont kibővítette a portfólióját élet-, utas-, valamint vagyon- és gépjármű-biztosítással.

A Bezpieczny üzemeltetői virtuális ügynöki irodaként is hivatkoznak az oldalra, az elnevezés mögött a közvetítői oldal sajátos ügynöki jutalékmodellje áll. A biztosítási ügynökök akkor részesülnek jutalékban, ha az ügyfél a biztosítás megkötésekor megadja az ügynök egyedi promóciós kódját. Ennek köszönhetően az ügynökök érdekeltté válnak abban, hogy az ügyfelek az oldalon kössék meg a biztosítási szerződéseiket. A bonyolultabb termékek esetében ráadásul közvetlen segítséget is nyújthatnak az ügyfeleknek úgy, hogy a felhasználói fiókba belépve kitöltik helyette az űrlapot. A Generali lengyel leányvállalata két éve felvásárolta a Bezpieczny-t, és ma már a biztosító teljes értékesítői hálózata a portált használja.

Beesafe (Lengyelország)

A Beesafe egy biztosítási startup, amely gépjárműbiztosítást közvetít az ügyfeleknek. A cég egy díjkalkulátort fejlesztett, amely a gépjármű rendszámának és a tulajdonos személyes adatainak megadását követően tesz ajánlatokat az ügyfeleknek. A Beesafe mesterséges intelligenciát használ a károk felméréséhez, és azonnali fizetési ajánlatot készít a sérült járművekhez. Ehhez a Beesafe a Tractable technológiai vállalat által kifejlesztett mesterséges intelligencia-megoldást használja, amely fotók alapján értékeli ki a járműveken bekövetkezett károk. A cég a Vienna Insurance Group tulajdonában lévő Compensa biztosító kötelékében jött létre, és a cég egyik igazgatósági tagja, Rafał Mosionek vezeti. A Beesafe a Compensa termékeit kínálja.

Quantee (Lengyelország)

A Quantee egy mesterséges intelligencia alapú dinamikus árazási szoftvert fejleszt biztosítóknak. A szoftver segítségével a biztosítók jobban hozzá tudják igazítani áraikat az ügyfelek elvárásaihoz és az aktuális piaci körülményekhez. A Quantee lehetővé teszi a biztosítótársaságok számára, hogy versenyképesebb biztosítási tarifákat kínáljanak, és a termékeiket gyorsabban dobják piacra. A Quantee szoftverét több nagyobb biztosító is használja, többek között a lengyel InterRisk VIG, a spanyol DKV, a Vienna Insurance Grouphoz tartozó Compensa és a Hannover Re német viszontbiztosítási társaság.

Minte (Lengyelország)

A személyi sérülések biztosításának egyik kritikus pontja az orvos által kiállított szakértői vizsgálat értékelése. A biztosító az orvosi értékelés alapján hozza meg a döntést az ellátás kifizetéséről vagy elutasításáról. Ezek elbírálása azonban hosszú folyamat, a Minte.ai viszont kifejlesztett rá egy modellt, amely automatikusan elkészíti a szakértői jelentést, az orvosi vizsgálat eredményeivel kiegészítve. Az orvosi vizsgálat eredményeit egy OCR alapú szoftver összegyűjti, majd összeveti az ÁSZF-ből leképzett táblázattal. Ezek alapján a biztosító kap egy döntési ajánlást a kifizetésről. A dokumentációból származó anonim adatok a biztosítótársaságnál maradnak, és felhasználhatók további elemzésre.

Clicket (Lengyelország)

A Clicket biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokat kínál az magányszemélyeknek internetes és mobilos csatornákon keresztül. A cég célcsoportja a Lengyelországba érkező külföldiek alkotják, akik a Clicket alkalmazáson keresztül kötelező biztosítást köthetnek egészségügyi kiadásokra, de akár hitel is igényelhetnek. A vállalat a diákokat is megcélozza kínálatával, akik számára balesetbiztosítást kínál. Az Insurtech az AXA biztosítóval működik együtt, a kifizetéseket pedig a Stripe fizetési rendszerein keresztül teljesíti.

Mutumutu (Csehország)

A Mutumutu egy online élet- és jövedelembiztosítást közvetítő szolgáltató. Ha az ügyfél megbetegszik vagy balesetet szenved, a Mutumutu addig fizeti neki a jövedelmének egy meghatározott részét, amíg vissza nem tér a munkába. A Mutumutu szolgáltatás abban egyedi, hogy igyekszik az ügyfelet egészségesebb életmódra ösztönözni. A Mutumutu és más hasonló insurtechek között a legnagyobb különbség, hogy a cseh insurtech szélesebb lefedettséget kínál, vagyis olyan eseteket is fedeznek, mint a hátfájás és a mentális problémák.

A Mutumutu alkalmazás csatlakoztatható a legtöbb fitneszeszközhöz is. Az applikáció így naplózni tudja a felhasználó aktivitását, amelyből díjkedvezményt számol, az így számított összeget a felhasználó minden negyedév végén visszakapja. A Societe Generale Assurances 2020-ban fektetett be a Mutumutuba, amelynek köszönhetően az insurtech számára megnyílt a lehetőség, hogy Franciaországban vagy más európai piacokon is terjeszkedjen.

Boleron (Bulgária)

A Boleron egy digitális biztosítási platform, amelyet a Boleron Consulting bolgár biztosítási alkusz fejleszt. Az insurtech valamivel több mint egy éve jelent meg a bolgár piacon egy digitális gépjármű-biztosítással. Az azóta eltelt időben a startup már több különböző biztosítási terméket is bevezetett, amelyeket elektronikus aláírással is lehet hitelesíteni. A rendszer lehetővé teszi a havi biztosítási díjak automatikus kifizetését és a biztosítások egyetlen kattintással történő befizetését. 2020 januárjában a Boleron több nagy biztosítótársasággal is leszerződött, többek között a UNIQA, a Generali, és a Euroins termékei is megtalálhatók a kínálatában.

A Digital SPV Holdingtól és az ImVentures II kockázati tőkealap 2,1 millió eurót fektettek a Boleronba. Túl a harmadik biztosítási körön a Boleron így már 4 millió eurót tudott bevonni a befektetőktől. Az összeget a cég romániai és görögországi regionális terjeszkedésére, valamint a csapat bővítésére fordítja majd.

Inzmo (Észtország)

Az Inzmo egy mobilos kerékpár biztosítási szolgáltatásként indult, ma már azonban albérlet biztosítást is nyújtanak, fedezetet kínálva a kaucióra és a lakásban okozott károkra. A biztosítási folyamat mindössze néhány percet vesz igénybe, és teljesen online zajlik. A bérlőknek abban segítenek, hogy minél hamarabb, akár a kaució kifizetése nélkül is el tudják foglalni a lakást. Éppen ezért a biztosítás fedezi a lakást érintő esetleges károkat, és egy kis összegű hitelt is kínál az albérlőknek, ha azok nem tudják kifizetni az első hónapot. A biztosítás jóvoltából az albérlők akkor is hozzájuthatnak a kaució összegéhez, ha a tulajdonos esetleg visszatartaná azt.

A szolgáltatás jelenleg Németországban, a Baltikumban és Lengyelországban érhető el, de a jövőben még több európai országban terveznek megjelenni. Az alkalmazásnak eddig 30 000 felhasználója van, és a Société Générale tulajdonában álló biztosítótársaság termékeit kínálja. A cég mára az egyik leggyorsabban növekvő insurtechnek számít Európában, és eddig összesen 7,9 millió dollár tőkét vont be többek között a Helvetia és a Uniqua biztosítók kockázati tőkealapjainak jóvoltából.

Cachet (Észtország)

Az észt székhelyű Cachet startup azoknak a sharing economy-ban (közösségi gazdaság) dolgozóknak kínál biztosítást, akik egyszerre több platformot is használnak a munkájukhoz. Olyan dolgozókról van szó, akik például az Uber, a Bolt, vagy a Deliveroo platformjainak közvetítésével végeznek munkát, ám jogi értelemben független vállalkozóként. Utóbbi azzal jár, hogy a biztosításról is teljesen maguknak kell gondoskodniuk, nem túl kedvező feltételek mellett.

A Chachet olyan biztosítási termékeket ígér, amelyek tükrözik a platformgazdaságban dolgozók munkaidejét és teljesítményét, anélkül, hogy röghöz kötnék őket, vagyis előírnák számukra, hogy kizárólag egy cég platformjának közvetítésével dolgozhatnak. A Cachet jelenleg Észtországban, Lettországban és Lengyelországban működik, és hamarosan a Skandináv országokban is terjeszkedni fog. A Cachet biztosítási termékei legalább 12 biztosítótól származnak, és magukban foglalják a felelősség-, a gépjármű-, valamint az egészség- és balesetbiztosítást is.

A startup 5,5 millió eurót gyűjtött be a Truffle Capital kockázati tőkebefektető által vezetett finanszírozási körben, amelyhez a Uniqa kockázati tőkebefektetője és az Icebreaker.vc is csatlakozott. A friss forrásokkal a vállalkozás értéke 7,6 millió euróra emelkedett.

Címlapkép forrása: Getty Images