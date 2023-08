Új kortárs művészeti vásár mutatkozik be szeptemberben Budapesten

Új kortárs művészeti vásár indul útjára - szeptember 21-24. között a Bálnában várja az érdeklődőket az összes, nemzetközi szinten is jegyzett magyar galéria. A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásáron közel harminc hazai kiállító szerepel, a kurátorok pedig egytől-egyig külföldi szaktekintélyek, akik sokat tehetnek a magyar kortárs szcéna felemelkedéséért. A művészeti seregszemlén a szervezők vendégül látják a debreceni MODEM-et, amely fiatal ösztöndíjas alkotókat mutat be.

A szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy a Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásárt azzal a céllal hozták létre, hogy idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé váljon és átfogó képet adjon a magyar progresszív kortárs alkotói közösségről. A rendezvény magas szakmai színvonaláról négytagú bizottság gondoskodik, amely elbírálta a galériák jelentkezését is.

Az eseményt ugyanaz a szervezőgárda hozza el, amelyik évről évre bemutatja az Art and Antique kiállítást.

"A gyűjtők-látogatók kizárólag olyan galériákkal és alkotásokkal találkozhatnak szeptember 21-24. között, amelyek saját művészeket képviselnek és rendszeresen tartanak kortárs időszaki kiállításokat. Ezek a galériák az elmúlt 10 évben közel 100 nemzetközi vásáron vettek részt, bizonyítottak idehaza és külföldön is. A Budapest Contemporary a galériákra koncentrál, gyűjtők és aukciósházak ezen a rendezvényen nem szerepelnek” - idézi a közlemény hozzá Tausz Ádám főszervezőt.

Kiállítóként az érdeklődők a következő galériákkal találkozhatnak: ACB Galéria, Ancora Galéria, Deák Erika Galéria, East of Eden Galéria, Einspach Fine Art, Faur Zsófi Galéria, Három Hét Galéria, Heart and Cherry Galéria, Horizont, Inda Galéria, Kalman Maklary Fine Arts, Kisterem Galéria, Knoll Galéria, NACO Galéria, Missionart Galéria, Molnár Ani Galéria, Neon Galéria, Resident Art, Szikra Galéria, The Space Galéria, TOBE Gallery & TOBE Project, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria, Zsdrál Art

Határon belül a Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetsége nyújt szakmai segítséget, de a szervezők együttműködnek a bécsi Vienna Contemporary csapatával is.

A szervezők minden évben felajánlják egy hazai múzeum vagy közgyűjtemény számára az ingyenes megjelenési lehetőséget, első alkalommal a debreceni MODEM válogatását ismerheti meg a közönség, ezzel is bekapcsolva a kelet-magyarországi régiót a kortárs magyar művészeti vérkeringésbe.

