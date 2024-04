Döntött a kormány az üzemanyagokról - Így reagált a Mol árfolyama

Már korábban is ismert volt, hogy az idei nem a Tesla éve lesz, hiszen lassuló eladásokkal küzd a cég, miközben igyekszik új termékeket bevezetni és ezzel új növekedési korszakot indítani. A vállalat problémáit az is jelzi, hogy az idei évben több mint 40 százalékot zuhant a cég részvényárfolyama, jelentősen alulteljesítve az S&P 500 indexet. A befektetői félelmek beigazolódtak a vállalat első negyedéves gyorsjelentésével, gyakorlatilag minden fontosabb soron visszaesésről számolt be a cég, ráadásul az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Az árfolyam ennek ellenére mégis több mint 13 százalékot emelkedett a gyorsjelentést követően, miután a cég újabb ígéreteket tett a jövőbeli olcsóbb járműveivel kapcsolatban.