Hogyan netezik a "TikTok-generáció"? Íme a fiatalok tartalomfogyasztási szokásai

Más világban nevelkedtek, más hatások érték a Z generációt, vagyis azokat a 16-30 év közötti fiatalokat, akik mostanában érkeztek meg a munkaerőpiacra, akik éppen most teremtik meg az egzisztenciájukat és lesznek stabil részei a fogyasztói társadalomnak. Ők azok, akik próbálnak egyszerre jelen lenni az online és a fizikai világban egyaránt. Ez a hibrid életforma alapjaiban határozza meg, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, milyen termékeket vásárolnak, illetve, hogy miként reagálnak a termékek, szolgáltatások, és a márkák üzeneteire. Egy átfogó Z generációs felmérést mutatott be a Compact TV, amelyben a fiatalok reklám- és tartalomfogyasztási szokásait vizsgálják. Sok meglepő tény is kiderült, például, hogy legjobban a YouTube videókat megszakító hirdetések idegesítik a fiatalokat, de az is, hogy a várakozásokkal ellentétben igenis néznek TV-t.