Fontos tárgyalások lesznek hétvégén, kivárás a piacokon

Az elmúlt napokban kedvező volt a hangulat a világ tőzsdéin, miután Trump tegnap bejelentette, hogy sikerült kereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült Királysággal, a befektetők pedig már az USA-Kína tárgyalásokat várják, amelyekre hétvégén Svájcban kerül sor. A vámháborús feszültségek enyhülésére pozitívan reagált a piac, bár Ázsiában csak vegyes mozgásokat láttunk, Európában folytatódik az emelkedés, és az amerikai indexek is pluszban kezdtek, bár hamar elfogyott a lendület.Itthon az OTP-re , és a Molra figyel a piac, hiszen a két cég a hajnalban tette közzé első negyedéves számait. Nagy meglepetést nem okozott az OTP az első negyedéves számaival, több eredménysort telibe találtak az elemzők, adózott eredmény soron pedig mérsékelten jobb lett a tényadat, mint ami a konszenzusban szerepel. A Molnak eközben jóval a hosszú távú átlag felett sikerült zárni a negyedévet, ezzel az elemzőket is alaposan meglepve, különösen a Downstream tekintetében. A jelentések után emelkedik mindkét papír árfolyama, és a BUX index is.