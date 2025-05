Nagy változás a budapesti carsharing-piacon: új árazást vezetett be a wigo

Izgalmas fordulatot vehet a budapesti carsharing-piac azzal, hogy a wigo áprilistól átalakította árazását. A változás lényege, hogy az 1 óránál rövidebb utak esetén kizárólag a megtett kilométerek alapján kell mostantól fizetni. A Portfolio Sáreczky Richárdot, a wigo operatív igazgatóját kérdezte az okokról és a változás várható hatásairól.

Az AutoWallishoz tartozó, mintegy 130 ezer regisztrált felhasználóval és közel 500 autóval rendelkező wigo carsharing új árazási rendszert vezetett be, amely rugalmasabb és átláthatóbb megoldást kínál az ügyfeleknek. A változtatások áprilistól léptek életbe, és több területet is érintenek – tájékoztatta a szolgáltató a Portfolio-t.

A változás legfontosabb eleme, hogy az 1 órán belüli utak esetében a wigo áttér az eddigi, időalapú árazásról a futott kilométerek szerinti elszámolásra.

Pontosabban tervezhető az utazás

Sáreczky Richárd, a wigo operatív igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy folyamatosan figyelik az ügyfelek igényeit, és az utóbbi időkben kapott visszajelzésekből azt látták, hogy a felhasználók jobb megoldásnak tartják a megtett kilométerek alapján történő elszámolást, mint az eddig használt időalapút. A távolságúalapú árazás egyik nagy előnye, hogy sokkal pontosabban tervezhető, hiszen például az otthon és a munkahely közti távolság egy adottság.

Mostantól a fizetendő összeget már nem befolyásolja az, ha sűrűbb a forgalom hazafelé vagy beugrunk tejért és kenyérért a sarki boltba

– tette hozzá.

A teljes carsharing-piacra hatással lehet

Az operatív igazgatót arról is kérdeztük, hogy befolyásolhatja a wigo lépése a budapesti carsharing-piacot – ahol a felhasználók jellemzően rövidebb időtávra/szakaszokra veszik igénybe az autókat.

Sáreczky szerint mivel a módosítás összhangban volt a felhasználói igényekkel, „az ügyfelek kifejezetten jól fogadták a változásokat. Többen is nyitottabban álltak a carsharinghez, köztük olyanok is, akiket korábban az tartott vissza, hogy nem tudhatták előre, pontosan mennyi időbe is telik majd egy út” – tette hozzá.

A bevezetést követő első hónap tapasztalatai alapján nemcsak a kilométeralapú árazás váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de az órás és napos csomagok is rugalmasabbá és igényre szabottabbá váltak. Az operatív igazgató szerint a wigo extra havidíjas rendszer jelenleg a piac egyik legátgondoltabb és legvonzóbb előfizetéses konstrukciója, amelyet minél szélesebb körben szeretnének elérhetővé tenni, mivel hosszú távon is komoly potenciált látnak benne.

A kiszámíthatóság pozitív hatását várják az órás és napos csomagok esetében is, mivel azoknál is benne foglalt kilométerek nélkül érhetőek el a csomagok mostantól.

Ezzel sok esetben csökkent is az áruk és valóban csak a megtett kilométerek után merül fel további költség.

A módosításokkal egyidőben az autómegosztó cég havidíjas csomagjait is frissíti. Az új wigo extra lite csomag alacsony havidíj mellett kínál állandó 15% kedvezményt minden útra, míg a szintén megújult wigo extra konstrukció már 25% kedvezményt biztosít, a havidíj pedig teljes mértékben levezethető. Emellett éves előfizetés is elérhetővé válik, amivel 10 hónap áráért lehet, levezethető havidíjakkal, még kedvezőbben vezetni.

Az operatív igazgató az első pár hét tapasztalatai alapján elmondta azt is, hogy a felhasználók gyorsan meglátták az új árazás előnyeit, és a wigo folyamatos növekedést tapasztal a vezetésszámokban. A húsvéti hosszú hétvége után pedig egyértelműen látszik, hogy a hosszabb utak esetén is egyre többen választják a wigo szolgáltatásait: a rugalmas árképzés, a kényelmes csomagajánlatok és a megbízható flotta miatt a wigo ideális választás azoknak, akik spontán városi programokat és többnapos kiruccanásokat is terveznek. Azok számára pedig, akik nagyobb társasággal, családdal vagy sok csomaggal utaznak, praktikus választás a wigo flottájában elérhető Kia Ceed, amely a carsharing autók között kiemelkedő, 625 literes csomagteret kínál.

A cég flottája pedig hamarosan új típussal gazdagodik, amely még vonzóbbá teheti a wigot a stílusos városi közlekedést kedvelők számára is, ennek részleteit azonban még nem közölték.

A cikk megjelenését a wigo támogatta.

Címlapkép forrása: wigo