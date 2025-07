Nagy bejelentést tett Trump, ugranak a tőzsdék

Továbbra is a vámháború az egyik legnagyobb hajtóerő napjaink részvénypiaci mozgásai mögött, az ázsiai piacok nagyot ugrottak, miután Donald Trump bejelentette: "masszív megállapodást" sikerült kötnie Japánnal . Az újabb megállapodás nem csak Ázsiában, de globálisan is lökést adott a hangulatnak, a határidős indexek állása alapján jelentős pluszban kezdhetik a mai kereskedést az európai tőzsdék. Utóbbihoz az is hozzájárult, hogy Trump szerint ma folytatódnak az EU-USA tárgyalások, ami felcsillantotta a megállapodás reményét. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a mai piaczárás után jelent például az Alphabet és a Tesla is.