Megszűnik egy európai légitársaság
Megszűnik egy európai légitársaság

Megszűnik a rigai központú SmartLynx Airlines – írja az Airportal.hu

33 év után állította le működését a légitársaság, amit még októberben adott el a korábbi tulajdonos, az Avia Solutions egy konzorciumnak.

A légitársaság, amely a menedzsment és egy holland befektető tulajdonába került, jelentős adótartozással küszködött,

november elején csődöt jelentett és átalakításba kezdett.

Az új tulajdonos a piaci környezetre, a növekvő költségekre, a gépátadások késlekedésére és a vártnál lassabb keresletnövekedésre hivatkozott.

A légitársaság 15 Airbus utasszállítót és egy áruszállító gépet üzemeltetett.

