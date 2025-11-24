A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, aki Donald Trump elnök első számú katonai tanácsadójának számít, egy hadihajó fedélzetén érkezett Puerto Ricóba,
hogy találkozzon az amerikai haderő ott állomásozó tagjaival. Az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon hivatalos bejelentése szerint a vezérkari főnök a látogatása során szeretne köszönetet mondani a hadsereg ott szolgáló tagjainak a "regionális katonai küldetések támogatásáért".
Az amerikai kormányzat hétfőn külföldi terrorszervezetté minősítette a venezuelai Cartel de los Soles nevű szervezetet, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem egyik főszereplőjeként azonosít, és amely a feltételezések szerint közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz. Pete Hegseth hadügyminiszter még a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a terrorszervezetté minősítésről szóló döntés új lehetőségek előtt nyitja meg az utat, és úgy fogalmazott, hogy "minden lehetőség az asztalon van, de semmi nem kerül fel oda automatikusan".
A venezuelai politikai vezetésre való nyomásgyakorlás jegyében az amerikai haditengerészetnek és parti őrségnek már összesen 13 hajója tartózkodik a dél-amerikai ország partjaihoz közeli vizeken, köztük a világ legnagyobb és megmodernebb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford a kísérő kötelékével, és fedélzetükön több ezer katonával. Donald Trump többször utalt arra, hogy akár katonai beavatkozás sem kizárt Venezuelával szemben a szerinte kábítószer-kereskedelmet támogató Maduro-rezsimmel szemben. Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt az új influenza variáns, ami kikerüli az oltásokat: súlyos járvány jöhet
Veszélyesek a kilátások.
Megszűnik egy európai légitársaság
33 év után.
Nagy változás jön a háziorvosoknál
Például fogyasztószereket is felírhatnak.
Kitudódott: leépítésbe kezdett az Apple
Sokakat érint.
Drágább lesz idén a karácsonyfa: mutatjuk az árakat
De ellátási gondok nem lesznek.
Elhúzódó háborúra készül Románia - Felkészül a hadsereg
Fel kell gyorsítani a román védelmi ipar újjáélesztését.
Mutatjuk, hol kell havazásra számítani
Itt a térkép.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.