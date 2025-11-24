  • Megjelenítés
Sikeres a Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátása
Üzlet

Sikeres a Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátása

Portfolio
A Shopper Park Plus Nyrt. igazgatósága 2025. november 24-én eredményesnek nyilvánította a 2025. november 14-én elhatározott alaptőkeemelést és a hozzá kapcsolódó másodlagos részvénykibocsátást. A befektetői érdeklődés meghaladta a kibocsátható maximumot – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A tranzakció keretében a társaság 9,3 millió darab darab, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényt bocsát ki, darabonként 0,1 euró névértékkel és 10,80 euró kibocsátási árral. Az új papírok a már tőzsdére bevezetett „A” sorozatú részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

A jegyzésre összesen 9 546 232 darabra érkezett érvényes igény, vagyis túljegyzés történt a 9,3 millió darabos felső korlát felett. Az előzetesen meghatározott szempontok szerint végrehajtott allokáció eredményeként

1 219 459 darab részvény került lakossági, 8 080 541 darab pedig intézményi befektetőkhez.

Az alaptőkeemelés lezárultával a társaság jegyzett tőkéje 2 429 761,8 euróra emelkedik.

Még több Üzlet

Paranoiás rohamra hivatkozva rongálta meg nyomkövetőjét Bolsonaro, de a bírók nem hitték el

Megszűnik egy európai légitársaság

Nagy változás jön a háziorvosoknál

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a nagy megállapodás: Ukrajna és az Egyesült Államok 19 pontos béketervben egyezett meg
Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility