Sikeres a Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátása

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A tranzakció keretében a társaság 9,3 millió darab darab, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényt bocsát ki, darabonként 0,1 euró névértékkel és 10,80 euró kibocsátási árral. Az új papírok a már tőzsdére bevezetett „A” sorozatú részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

A jegyzésre összesen 9 546 232 darabra érkezett érvényes igény, vagyis túljegyzés történt a 9,3 millió darabos felső korlát felett. Az előzetesen meghatározott szempontok szerint végrehajtott allokáció eredményeként

1 219 459 darab részvény került lakossági, 8 080 541 darab pedig intézményi befektetőkhez.

Az alaptőkeemelés lezárultával a társaság jegyzett tőkéje 2 429 761,8 euróra emelkedik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ