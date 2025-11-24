Drágább lesz idén a karácsonyfa: mutatjuk az árakat

Beckl Zsolt, a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének alapító tagja szerint sokan tartottak attól, hogy a száraz nyár nyomot hagyott a fenyőállományon, de a legfontosabb termőterületeken a klíma ideális a fenyőtermeléshez. Somogy, Zala és Vas megye környékén nem volt nagy gond, ahol a fenyők nagy részét termelik.

A termelési költségek azonban növekednek, ami begyűrűzik a fogyasztói árakba is,

az őstermelők részéről 10 százalék körüli áremelés várható

– tette hozzá a szakértő.

A vg.hu forrásai szerint a lucfenyő méterenkénti ára 4000 forint körül alakulhat, az ezüstfenyő 5000-6000 forint között lehet, míg a nordmann ára 6000-8000 forint lesz méretenként.

