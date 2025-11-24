Itt az új influenza variáns, ami kikerüli az oltásokat: súlyos járvány jöhet

A szezonális influenza mindig tartogat meglepetéseket. A tudósok előrejelzései szerint az idei szezon enyhébb lett volna, mint a 2024-25-ös, amely a legtöbb gyermekhalált okozta egy nem-pandémiás évben 2004 óta. Azonban

egy új influenza variáns, az úgynevezett K alcsoport megjelenése felülírhatja ezeket a várakozásokat.

A K alcsoport a H3N2 influenza egy változata, amely már tavaly is jelentős szerepet játszott a súlyosabb fertőzések magas számában. Kezdetben úgy tűnt, hogy a 2025-26-os szezon mérsékeltebb lesz, részben azért, mert ritka, hogy két súlyos influenzaszezon kövesse egymást, valamint a déli félteke adatai szerint a vakcinák körülbelül felére csökkentették a járóbeteg-ellátást és a kórházi kezeléseket igénylő eseteket.

Az északi féltekén azonban aggasztó minták kezdtek kirajzolódni. Japánban szokatlanul korán és gyorsan terjednek a fertőzések, a leggyorsabb ütemben egy évtizede. Az Egyesült Királyságban is hetekkel korábban kezdődött a szezon a szokásosnál, ami miatt felmerült, hogy az ország az egyik legrosszabb influenzaszezonjára készülhet.

A fertőzések legnagyobb arányban jelenleg az iskoláskorú gyermekek körében fordulnak elő. A brit kormányzati adatok szerint november 4-én az 5-14 éves korosztályban a laboratóriumi tesztek 37,8 százaléka volt pozitív, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez az arány közelebb volt a 7 százalékhoz.

A K alcsoport azért került a figyelem középpontjába, mert az idei vakcinák összetételének meghatározása után jelent meg. "A jelenleg terjedő influenza A(H3N2) vírus a nyár folyamán hét új mutációt szerzett, ami azt jelenti, hogy

a vírus jelentősen különbözik az idei vakcinában található A(H3N2) törzstől

- nyilatkozta Dr. Antonia Ho, a Glasgow-i Egyetem szakértője.

Az adatok már most azt mutatják, hogy a K alcsoport domináns vírustörzzsé válik - az Egyesült Királyságban jelenleg a legtöbb eset H3N2, és ezek túlnyomó többsége a K alcsoportba tartozik az UK Health Security Agency (UKHSA) előzetes jelentése szerint.

Ugyanakkor van ok az optimizmusra is. Az UKHSA közleménye szerint "a korai eredmények megerősítik, hogy a vakcina fontos védelmet nyújt, annak ellenére, hogy egy módosult influenza A(H3N2) törzs (más néven K alcsoport) dominál az angliai esetekben". Gyermekeknél az idei vakcina eddig 70-75 százalékos hatékonyságot mutat a kórházi kezelés megelőzésében, felnőtteknél pedig 30-40 százalékos, ami megfelel a szezonális influenza vakcinákkal szemben támasztott elvárásoknak.

Nem állítjuk, hogy a vakcina tökéletes, nem az, [de] jobban működik abban, hogy távol tartson a kórháztól, az intenzív osztálytól, és segít elkerülni a temetőt

- nyilatkozta Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem szakértője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images