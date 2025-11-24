Itt az új influenza variáns, ami kikerüli az oltásokat: súlyos járvány jöhet

A szezonális influenza mindig tartogat meglepetéseket. A tudósok előrejelzései szerint az idei szezon enyhébb lett volna, mint a 2024-25-ös, amely a legtöbb gyermekhalált okozta egy nem-pandémiás évben 2004 óta. Azonban
egy új influenza variáns, az úgynevezett K alcsoport megjelenése felülírhatja ezeket a várakozásokat.
A K alcsoport a H3N2 influenza egy változata, amely már tavaly is jelentős szerepet játszott a súlyosabb fertőzések magas számában. Kezdetben úgy tűnt, hogy a 2025-26-os szezon mérsékeltebb lesz, részben azért, mert ritka, hogy két súlyos influenzaszezon kövesse egymást, valamint a déli félteke adatai szerint a vakcinák körülbelül felére csökkentették a járóbeteg-ellátást és a kórházi kezeléseket igénylő eseteket.
Az északi féltekén azonban aggasztó minták kezdtek kirajzolódni. Japánban szokatlanul korán és gyorsan terjednek a fertőzések, a leggyorsabb ütemben egy évtizede. Az Egyesült Királyságban is hetekkel korábban kezdődött a szezon a szokásosnál, ami miatt felmerült, hogy az ország az egyik legrosszabb influenzaszezonjára készülhet.
A fertőzések legnagyobb arányban jelenleg az iskoláskorú gyermekek körében fordulnak elő. A brit kormányzati adatok szerint november 4-én az 5-14 éves korosztályban a laboratóriumi tesztek 37,8 százaléka volt pozitív, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez az arány közelebb volt a 7 százalékhoz.
A K alcsoport azért került a figyelem középpontjába, mert az idei vakcinák összetételének meghatározása után jelent meg. "A jelenleg terjedő influenza A(H3N2) vírus a nyár folyamán hét új mutációt szerzett, ami azt jelenti, hogy
a vírus jelentősen különbözik az idei vakcinában található A(H3N2) törzstől
- nyilatkozta Dr. Antonia Ho, a Glasgow-i Egyetem szakértője.
Az adatok már most azt mutatják, hogy a K alcsoport domináns vírustörzzsé válik - az Egyesült Királyságban jelenleg a legtöbb eset H3N2, és ezek túlnyomó többsége a K alcsoportba tartozik az UK Health Security Agency (UKHSA) előzetes jelentése szerint.
Ugyanakkor van ok az optimizmusra is. Az UKHSA közleménye szerint "a korai eredmények megerősítik, hogy a vakcina fontos védelmet nyújt, annak ellenére, hogy egy módosult influenza A(H3N2) törzs (más néven K alcsoport) dominál az angliai esetekben". Gyermekeknél az idei vakcina eddig 70-75 százalékos hatékonyságot mutat a kórházi kezelés megelőzésében, felnőtteknél pedig 30-40 százalékos, ami megfelel a szezonális influenza vakcinákkal szemben támasztott elvárásoknak.
Nem állítjuk, hogy a vakcina tökéletes, nem az, [de] jobban működik abban, hogy távol tartson a kórháztól, az intenzív osztálytól, és segít elkerülni a temetőt
- nyilatkozta Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elhúzódó háborúra készül Románia - Felkészül a hadsereg
Fel kell gyorsítani a román védelmi ipar újjáélesztését.
Mutatjuk, hol kell havazásra számítani
Itt a térkép.
Döntött a kormányzat: ennyi amerikai veszíti el az állását idén
Ennél kevesebbre számítottak.
Rejtélyes mérgezés történt, folynak a vizsgálatok
További esetek történhettek.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!