Nagy változás jön a háziorvosoknál

A fogyasztószerként is alkalmazható diabéteszgyógyszerek, mint az SGLT-2 és a DPP-4 gátlók felírása mellett háziorvosi kompetenciába kerül a PSA antigén, a prosztatarák elsődleges jelző molekulája is, aminek vizsgálatát eddig csak szakrendelő vagy kórházi urológus szakorvos rendelhetett el.
A háziorvosok kompetenciáját
kilenc új betegségcsoport kezelésével bővítené ki a készülő rendelet.
Ez jó lesz a szakorvosoknak is, mivel csökken a leterheltségük – mondta el Takács Péter. Hozzáteszi, hogy a GLP-1 agonisták, mint a szemaglutid, egyelőre még nem kerülnek háziorvosi kompetenciába, mivel még nincsenek rég a piacon.
A rövidesen megjelenő háziorvosikompetencia-lista nem lesz közvetlenül része a rendeletnek, viszont minden évben felülvizsgálható lesz, így folyamatosan frissülhet az új gyógyszerekkel, diagnosztikai ellátásokkal.
