Szereted a francia borokat? Van egy jó hírünk

A francia agrárminisztérium 130 millió euró többlettámogatást ad a borágazatnak további szőlőültetvény-kivágásokra a túltermelés fékezésére, és ehhez uniós hozzájárulást is kér - írja a Reuters.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A tárca hétfőn közölte, hogy

a 130 millió eurós támogatás célja a túltermelés megelőzése.

Egyben jelezték, hogy az Európai Uniótól is hozzájárulást kérnek.

A bejelentés szerint az ágazat helyzete romlik. Az éghajlatváltozás évek óta visszatérően sújtja a szüreteket. Közben folyamatosan csökken a borfogyasztás, különösen a vörösboroké, és a geopolitikai feszültségek is nehezítik a működést.

Franciaország eddig is támogatta az ültetvények felszámolását a visszaeső kereslet okozta túlkínálat mérséklésére. Ezt azonban egyes termelők bírálják, mondván, a dél-franciaországi térségek így sebezhetőbbé válhatnak az erdő- és bozóttüzekkel szemben.

A minisztérium szeptemberben közölte, hogy az idei bortermelés a tavalyi, esős évhez képest 3%-kal nőhet. Ugyanakkor az ötéves átlagnál 13%-kal alacsonyabb lehet, mivel az augusztusi hőhullám és aszály, valamint a kisebb szőlőterület több kulcsrégióban visszafogta a kibocsátást.

"Ez az új, jelentős pénzügyi erőfeszítés – a különösen nehéz költségvetési helyzet ellenére, és a költségvetési törvény elfogadásának függvényében –

jelzi a kormány eltökéltségét, hogy hosszú távon megmentse a borágazatot, és segítse a talpra állását

– áll Annie Genevard mezőgazdasági miniszter közleményében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images