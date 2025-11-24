  • Megjelenítés
Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn
Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

A hétvége során tovább bonyolódott a 28 pontos amerikai béketerv: Donald Trump szerint igazából a javaslatcsomag még nem is volt végleges, a vasárnapi genfi tárgyalások után módosításokat hajtottak végre benne, ukrán kérésre. Eközben Európa is elkészítette a Kijevnek jóval kedvezőbb tervezetét, Oroszország ugyanakkor valószínűleg sem az európai, sem az amerikai csomagra nem fog rábólintani. A fronton folytatódik a lassú orosz előretörés, a harcoló felek egymás elektromos hálózatát támadják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.

