Kitudódott: leépítésbe kezdett az Apple

Az Apple több tucat állást szüntetett meg értékesítési szervezetében, hogy egyszerűsítse a vállalati, oktatási és kormányzati ügyfelek kiszolgálását – írta a Bloomberg News, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Az Apple az értékesítési részlegén belül több tucat pozíciót megszüntetett,

hogy átláthatóbbá tegye működését és hatékonyabban tudja kiszolgálni vállalati, oktatási és állami partnereit. A leépítés érinti azokat is, akik az Apple intézményi találkozóinak helyszíneit működtetik, illetve a leendő ügyfeleknek szánt termékbemutatókat szervezik.

Az Apple nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

A lépések egyik fő célpontja egy kormányzati értékesítési csapat volt, amely többek között az amerikai védelmi és igazságügyi minisztériummal dolgozott együtt. A Bloomberg szerint a csapat már korábban is nehéz helyzetbe került a 43 napos kormányzati leállás után, valamint a Kormányzati Hatékonyság Minisztériuma (Department of Government Efficiency, DOGE) által elrendelt megszorítások miatt.

Az elmúlt hetekben más nagyvállalatok is leépítéseket jelentettek be, köztük a Verizon, a Synopsys és az IBM.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock