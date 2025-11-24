Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Befektetők, figyelem: itt a sokak által várt nagy fordulat
Az Nvidia sem mentette meg a héten a tőzsdéket, a hét egészét tekintve komoly lejtmenetet láthattunk. Most azonban történt valami olyan, ami újra adhat némi reményt a befektetőknek.
Jöhet az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,29 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,96 százalékot emelkedhet, a CAC 0,03 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,67 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma Németországból IFO gazdasági hangulatindex érkezik, majd délután a Dallas Fed feldolgozóipari bmi-je lát napvilágít. Mindkettő fontos a konjunktúrahelyzet megítélése szempontjából. Németországban a növekedés felpattanása, az USA-ban pedig az eddigi növekedési ütem megőrzése a nagy kérdés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 245,41
|1,1%
|-1,9%
|-1,4%
|8,7%
|5,4%
|58,0%
|S&P 500
|6 602,99
|1,0%
|-1,9%
|-2,0%
|12,3%
|11,0%
|85,6%
|Nasdaq
|24 239,57
|0,8%
|-3,1%
|-3,5%
|15,4%
|16,9%
|103,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 625,88
|-2,4%
|-3,5%
|-1,4%
|21,9%
|27,9%
|90,5%
|Hang Seng
|25 220,02
|-2,4%
|-5,1%
|-3,1%
|25,7%
|28,7%
|-4,7%
|CSI 300
|4 453,61
|-2,4%
|-3,8%
|-3,3%
|13,2%
|11,6%
|-9,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 091,87
|-0,8%
|-3,3%
|-5,1%
|16,0%
|20,6%
|75,8%
|CAC
|7 982,65
|0,0%
|-2,3%
|-3,3%
|8,2%
|10,7%
|45,2%
|FTSE
|9 539,71
|0,1%
|-1,6%
|1,2%
|16,7%
|17,1%
|50,2%
|FTSE MIB
|42 661,67
|-0,6%
|-3,0%
|0,0%
|24,8%
|28,1%
|96,5%
|IBEX
|15 821,9
|-1,0%
|-3,2%
|0,3%
|36,5%
|36,3%
|98,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 255,6
|-0,3%
|0,0%
|3,7%
|35,2%
|35,4%
|180,7%
|ATX
|4 789,17
|-0,6%
|-1,3%
|3,5%
|30,7%
|35,9%
|91,4%
|PX
|2 430,63
|-1,2%
|-2,0%
|3,8%
|38,1%
|43,7%
|158,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 740
|1,2%
|1,8%
|6,2%
|50,9%
|51,6%
|176,5%
|Mol
|3 018
|-2,6%
|-0,9%
|10,2%
|10,5%
|12,8%
|51,0%
|Richter
|9 615
|-0,8%
|-1,1%
|-6,7%
|-7,5%
|-11,1%
|37,8%
|Magyar Telekom
|1 714
|-1,0%
|-1,5%
|-2,6%
|34,5%
|39,6%
|368,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,86
|-2,0%
|-3,3%
|0,3%
|-18,7%
|-16,4%
|40,2%
|Brent
|62,58
|-1,4%
|-2,8%
|2,0%
|-16,3%
|-15,4%
|39,0%
|Arany
|4 067,51
|-0,2%
|-0,4%
|-1,8%
|54,9%
|52,4%
|117,1%
|Devizák
|EURHUF
|384,1
|0,5%
|-0,1%
|-1,4%
|-6,6%
|-6,4%
|6,8%
|USDHUF
|333,9565
|0,7%
|0,9%
|-0,5%
|-15,9%
|-14,5%
|10,1%
|GBPHUF
|436,2500
|0,6%
|0,1%
|-2,7%
|-12,3%
|-11,7%
|8,1%
|EURUSD
|1,1502
|-0,2%
|-1,0%
|-0,9%
|11,1%
|9,4%
|-3,0%
|USDJPY
|157,6800
|0,0%
|2,1%
|3,8%
|0,3%
|2,2%
|51,9%
|GBPUSD
|1,3086
|-0,1%
|-0,4%
|-2,2%
|4,5%
|3,7%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|85 060
|-1,7%
|-10,0%
|-21,5%
|-9,9%
|-13,6%
|355,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|-0,9%
|-2,1%
|2,7%
|-11,6%
|-8,6%
|393,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-0,8%
|-0,7%
|5,8%
|12,5%
|15,0%
|-556,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,22
|0,7%
|2,1%
|5,2%
|9,1%
|7,1%
|225,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anne Czichos
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
