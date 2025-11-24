  • Megjelenítés
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
A pénteki zárásra megérkezett a fordulat az amerikai tőzsdékre, miután a Federal Reserve háza tájáról érkező kommentárokat követően nőtt a decemberi vágás esélye. Ezt követően Ázsiában többnyire emelkedést láthatunk, és Európában is felfelé vehetik az irányt a tőzsdék. Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma Németországból IFO gazdasági hangulatindex érkezik, majd délután a Dallas Fed feldolgozóipari bmi-je lát napvilágot.
Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,29 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,96 százalékot emelkedhet, a CAC 0,03 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,67 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma Németországból IFO gazdasági hangulatindex érkezik, majd délután a Dallas Fed feldolgozóipari bmi-je lát napvilágít. Mindkettő fontos a konjunktúrahelyzet megítélése szempontjából. Németországban a növekedés felpattanása, az USA-ban pedig az eddigi növekedési ütem megőrzése a nagy kérdés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 245,41 1,1% -1,9% -1,4% 8,7% 5,4% 58,0%
S&P 500 6 602,99 1,0% -1,9% -2,0% 12,3% 11,0% 85,6%
Nasdaq 24 239,57 0,8% -3,1% -3,5% 15,4% 16,9% 103,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 625,88 -2,4% -3,5% -1,4% 21,9% 27,9% 90,5%
Hang Seng 25 220,02 -2,4% -5,1% -3,1% 25,7% 28,7% -4,7%
CSI 300 4 453,61 -2,4% -3,8% -3,3% 13,2% 11,6% -9,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 091,87 -0,8% -3,3% -5,1% 16,0% 20,6% 75,8%
CAC 7 982,65 0,0% -2,3% -3,3% 8,2% 10,7% 45,2%
FTSE 9 539,71 0,1% -1,6% 1,2% 16,7% 17,1% 50,2%
FTSE MIB 42 661,67 -0,6% -3,0% 0,0% 24,8% 28,1% 96,5%
IBEX 15 821,9 -1,0% -3,2% 0,3% 36,5% 36,3% 98,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 255,6 -0,3% 0,0% 3,7% 35,2% 35,4% 180,7%
ATX 4 789,17 -0,6% -1,3% 3,5% 30,7% 35,9% 91,4%
PX 2 430,63 -1,2% -2,0% 3,8% 38,1% 43,7% 158,0%
Magyar blue chipek              
OTP 32 740 1,2% 1,8% 6,2% 50,9% 51,6% 176,5%
Mol 3 018 -2,6% -0,9% 10,2% 10,5% 12,8% 51,0%
Richter 9 615 -0,8% -1,1% -6,7% -7,5% -11,1% 37,8%
Magyar Telekom 1 714 -1,0% -1,5% -2,6% 34,5% 39,6% 368,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,86 -2,0% -3,3% 0,3% -18,7% -16,4% 40,2%
Brent 62,58 -1,4% -2,8% 2,0% -16,3% -15,4% 39,0%
Arany 4 067,51 -0,2% -0,4% -1,8% 54,9% 52,4% 117,1%
Devizák              
EURHUF 384,1 0,5% -0,1% -1,4% -6,6% -6,4% 6,8%
USDHUF 333,9565 0,7% 0,9% -0,5% -15,9% -14,5% 10,1%
GBPHUF 436,2500 0,6% 0,1% -2,7% -12,3% -11,7% 8,1%
EURUSD 1,1502 -0,2% -1,0% -0,9% 11,1% 9,4% -3,0%
USDJPY 157,6800 0,0% 2,1% 3,8% 0,3% 2,2% 51,9%
GBPUSD 1,3086 -0,1% -0,4% -2,2% 4,5% 3,7% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 85 060 -1,7% -10,0% -21,5% -9,9% -13,6% 355,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 -0,9% -2,1% 2,7% -11,6% -8,6% 393,9%
10 éves német állampapírhozam 2,66 -0,8% -0,7% 5,8% 12,5% 15,0% -556,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,22 0,7% 2,1% 5,2% 9,1% 7,1% 225,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Anne Czichos

