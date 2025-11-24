Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Holdblog "Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen" "Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...

Kasza Elliott-tal Franklin Resources Inc. - kereskedés Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l

Bankmonitor Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb

ChikansPlanet Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük! A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány

RSM Blog Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés? Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv

KonyhaKontrolling Nem is drága a digitális nomád élet? Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t

Energiastratégia Intézet Bordeaux, a "napelemváros" 2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.